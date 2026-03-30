Qué días de Semana Santa son festivos en la C. Valenciana: El calendario laboral 2026 en Valencia confirma las libranzas a todos los trabajadores

La Semana Santa 2026, que empieza el Domingo de Ramos con la tradicional procesión de las palmas en la Semana Santa Marinera de València, ya está aquí. Las fiestas, que conmemoran la pasión y muerte de Jesucristo, son uno de los respiros más importantes que el calendario laboral y escolar 2026 en Valencia ofrece a trabajadores y estudiantes.

Qué días de fiesta hay en Semana Santa en la Comunitat Valenciana es algo que no es fácil de desentrañar para muchos, puesto que con la llamada semana de pasión se entrelaza la Pascua y alguna que otra jornada festiva con motivo del patrón autonómico: San Vicente Ferrer.

Cuántos días son festivos en Semana Santa en Valencia: calendario laboral y escolar

La semana de la pasión y muerte de Jesús no es completamente festiva en la Comunitat Valenciana, ni siquiera entre los estudiantes, grupo social que suele tener vacaciones más prolongadas de la que se ofrecen en el mundo laboral. Sí lo es en otros puntos de España, como en Andalucía, donde los alumnos empiezan sus días libres a partir del viernes de Dolores (27 de marzo este año) y disfrutan de algo más de una semana sin clase con motivo de Semana Santa.

Pero en el calendario laboral y escolar 2026 de la Comunitat Valenciana, las jornadas festivas de Semana Santa no llegan hasta que esta se encuentra en su recta final. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, en Valencia, Alicante y Castellón el Jueves Santo, 2 de abril este año y primer día de vacaciones para los estudiantes valencianos, no es festivo en calendario laboral.

La Generalitat Valenciana optó por no decretar esta jornada como festiva en beneficio de otros momentos del año. Sí lo es, en cambio, para los estudiantes, que ese día empezarán sus vacaciones de Pascua. Los trabajadores, sin embargo, deberán esperar aún un poco más: hasta el Viernes Santo, 3 de abril, primera jornada festiva de la Semana Santa en el calendario laboral 2026 en Valencia.

Semana Santa 2026 en Valencia: qué días son fiesta y qué días se trabaja según el calendario laboral de la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

Como contrapunto, las vacaciones de Pascua se prolongarán un día más en la Comunitat Valenciana, puesto que el 6 de abril, lunes de Pascua, también es festivo en Valencia, Alicante y Castellón, tal y como refleja tanto el calendario laboral valenciano de 2026 como el escolar.

Los trabajadores de la Comunitat Valenciana tendrán así un puente de cuatro días por Semana Santa, del Viernes Santo 3 al lunes de Pascua 6 de abril, y muchos tendrán a la vista otro pequeño puente de tres días que se materializará apenas unas jornadas después: el fin de semana siguiente.

Un nuevo puente de 3 días en Valencia tras la Semana Santa

Y es que, según el calendario laboral 2026 en Valencia, el lunes 13 de abril también es festivo en muchos puntos de la provincia por la festividad del patrón de la Comunitat Valenciana, San Vicente Ferrer. El Ayuntamiento de València es uno de los lugares donde ese lunes es fiesta y, por lo tanto, quienes desarrollen su actividad profesional en la ciudad podrían disfrutar entonces de otro puente de tres días.

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Ese 13 de abril también será el último día de las vacaciones de los estudiantes por Semana Santa y Pascua, tal y como indica el calendario escolar 2026 en la Comunitat Valenciana. Al día siguiente, ya tendrán que acudir a clase y seguir con sus tareas educativas.