El Síndic abre una queja de oficio sobre la Semana Santa de Sagunt: “La prohibición de las mujeres a participar como cofrades no se justifica en valores históricos”

“A juicio de este defensor, partiendo de la necesidad de que exista una justificación objetiva, racional y razonable de la desigualdad, la prohibición de las mujeres a participar como cofrades no se justifica en valores históricos”. Con estas palabras, el Sindic de Greuges, Ángel Luna, denuncia en la queja de oficio que ha abierto la exclusión de las mujeres de la Semana Santa de Sagunt. Considera Luna que esta discriminación, que le ha costado a la fiesta la retirada del distintivo de Interés Turístico Nacional, tampoco puede sostenerse sobre “el resultado de una votación en la que la participación no ha llegado al 50% de los miembros de la cofradía”.

Así lo indica en la queja que ha presentado de oficio la Sindicatura. En ella, pide al Ayuntamiento de Sagunt un informe detallado sobre la organización de la fiesta, la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Le da al consistorio que encabeza Darío Moreno un mes para responder a esa solicitud de información.

Ángel Luna, fotografiado esta semana en València. / Francisco Calabuig

Pide información sobre las ayudas a la Cofradía

En concreto, el Síndic reclama del Ayuntamiento saguntino un informe sobre las ayudas y subvenciones concedidas directa o indirectamente a la cofradía. También sobre el uso que hacen de locales e instalaciones municipales.

Lo hace después de que el alcalde, en su comunicado oficial, rechazara tomar medidas sobre estos asuntos y asegurara que siempre ha intentado “evitar una intervención institucional que polarizara más las posturas”. “Reafirmamos el compromiso firme con la igualdad y la no discriminación", indicó Moreno que, sin embargo, se limitó a llamar “al diálogo y al consenso para que, en cumplimiento del marco legal, la Cofradía lleve a cabo los cambios necesarios. De la forma que se considere oportuna, con las salvaguardas que garanticen la buena gestión y el devenir de una de nuestras tradiciones más queridas, pero permitiendo el derecho de cualquier persona católica a la participación en la misma".

Crespones negros contra la exclusión en la Semana Santa de Sagunt / Daniel Tortajada

En respuesta, el Síndic reclama al consistorio “detalle sobre las actuaciones municipales desplegadas para garantizar el respeto y aplicación de los preceptos de la Ley Valenciana 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad entre mujeres y hombres, y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Como en el resto de información se le da un plazo de un mes, que podrá ser prorrogado otro mes slo por circunstancias justificadas. “Si el informe requerido no se emite dentro del plazo concedido, se proseguirá con la investigación y se considerará que existe falta de colaboración”, advierte la queja.

Recuerda el caso de La Laguna

Luna recuerda que, en el caso de Sagunt, de entre los votantes cofrades, 267 manifestaron su oposición a que las mujeres participasen en igualdad de condiciones respecto a los hombres.

Una exclusión que encaja, considera la queja, con la pretensión de la Sindicatura de “prestar una atención preferente y prioritaria a aquellos supuestos en los que pueda detectarse la existencia de personas o colectivos en situaciones de riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad”. También recuerda que una sentencia del Tribunal Constitucional, en Sentencia de 2024 declaró vulnerado el derecho a la no discriminación por razón de género y su derecho de asociación a una mujer a la que se le denegó su participación como cofrade en la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna.

Tercer rechazo a la apertura

En este caso, en una asamblea extraordinaria celebrada en marzo, los cofrades de Sagunto rechazaron modificar sus estatutos para sustituir la palabra “varones” por “personas”, un cambio que habría permitido la incorporación de mujeres en igualdad de condiciones. El resultado fue de 267 votos en contra frente a 114 a favor, lo que supuso el tercer rechazo a una reforma en este sentido.

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La decisión ha reabierto un debate que parecía superado desde finales del siglo pasado y ha provocado la intervención del Gobierno central, que ha anunciado que llevará el caso ante la Fiscalía y que estudia retirar a la Semana Santa de Sagunt el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, concedido en 2004 a una celebración cuyo origen documentado se remonta a 1492.