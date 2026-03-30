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Tráfico

Retenciones kilométricas en Valencia por dos accidentes en la A-7 y la AP-7

Los atascos vuelven a afectar una vez al área metropolitana de València

Imagen de la A-7 esta mañana, a la altura de Rafelbunyol. Un accidente ocurrido a la altura de Museros ha provocado retenciones kilométricas.

Imagen de la A-7 esta mañana, a la altura de Rafelbunyol. Un accidente ocurrido a la altura de Museros ha provocado retenciones kilométricas. / DGT

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

Dos accidentes complican especialmente el tráfico en Valencia esta mañana de lunes, 30 de marzo, en las carreteras de Valencia, donde en torno a las 9.20 horas se registraban retenciones kilométricas.

El área metropolitana vuelve a ser, una vez más, la más afectada por los atascos, agravados en esta ocasión por un siniestro ocurrido en la A-7, a la altura de Museros, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Vías más afectadas

Las carreteras de Valencia donde esta mañana se registran retenciones son las siguientes:

Noticias relacionadas

  • A-7: 4 kilómetros por accidente entre el Puig de Santa Maria y Museros, en sentido hacia Alicante
  • A-7: 3 kilómetros por efecto mirón del accidente, entre San Isidro de Benagéber y Museros, hacia Barcelona
  • A-7: 2,5 kilómetros entre la Canyada y Cruz de Gracia, sentido a la Ciudad Condal
  • AP-7: 1 kilómetro por accidente entre Benicull de Xúquer y Corbera, hacia Alicante
  • AP-7: 1 kilómetro por accidente en Corbera, sentido València
  • V-30: 3 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
  • V-30: 2 kilómetros entre Mislata y el Barrio de la Luz (Xirivella), sentido puerto
  • V-21: 2,5 kilómetros entre Alboraia y València, hacia la capital
  • V-31: 3 kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo, sentido València
  • CV-35: 1,5 kilómetros entre la Coma (Paterna) y Burjassot, hacia València
  • CV-35: 3 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, de entrada a la capital
  • CV-30: 1,5 kilómetros entre Terramelar y Quart de Poblet, hacia la V-30
  • CV-31: 1 kilómetro entre Benimàmet/Beniferri y Terramelar, sentido CV-30 y V-30
  • CV-405: 2 kilómetros en Mas del Jutge, en Torrent

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