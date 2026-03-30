Retenciones kilométricas en Valencia por dos accidentes en la A-7 y la AP-7

Dos accidentes complican especialmente el tráfico en Valencia esta mañana de lunes, 30 de marzo, en las carreteras de Valencia, donde en torno a las 9.20 horas se registraban retenciones kilométricas.

El área metropolitana vuelve a ser, una vez más, la más afectada por los atascos, agravados en esta ocasión por un siniestro ocurrido en la A-7, a la altura de Museros, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Vías más afectadas

Las carreteras de Valencia donde esta mañana se registran retenciones son las siguientes:

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