Tráfico
Retenciones kilométricas en Valencia por dos accidentes en la A-7 y la AP-7
Los atascos vuelven a afectar una vez al área metropolitana de València
Dos accidentes complican especialmente el tráfico en Valencia esta mañana de lunes, 30 de marzo, en las carreteras de Valencia, donde en torno a las 9.20 horas se registraban retenciones kilométricas.
El área metropolitana vuelve a ser, una vez más, la más afectada por los atascos, agravados en esta ocasión por un siniestro ocurrido en la A-7, a la altura de Museros, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Vías más afectadas
Las carreteras de Valencia donde esta mañana se registran retenciones son las siguientes:
- A-7: 4 kilómetros por accidente entre el Puig de Santa Maria y Museros, en sentido hacia Alicante
- A-7: 3 kilómetros por efecto mirón del accidente, entre San Isidro de Benagéber y Museros, hacia Barcelona
- A-7: 2,5 kilómetros entre la Canyada y Cruz de Gracia, sentido a la Ciudad Condal
- AP-7: 1 kilómetro por accidente entre Benicull de Xúquer y Corbera, hacia Alicante
- AP-7: 1 kilómetro por accidente en Corbera, sentido València
- V-30: 3 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 2 kilómetros entre Mislata y el Barrio de la Luz (Xirivella), sentido puerto
- V-21: 2,5 kilómetros entre Alboraia y València, hacia la capital
- V-31: 3 kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo, sentido València
- CV-35: 1,5 kilómetros entre la Coma (Paterna) y Burjassot, hacia València
- CV-35: 3 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, de entrada a la capital
- CV-30: 1,5 kilómetros entre Terramelar y Quart de Poblet, hacia la V-30
- CV-31: 1 kilómetro entre Benimàmet/Beniferri y Terramelar, sentido CV-30 y V-30
- CV-405: 2 kilómetros en Mas del Jutge, en Torrent
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