Tráfico
Un accidente en la A-7 provoca un atasco de más de 15 kilómetros a la altura de Bétera y obliga a cortar un carril
El siniestro ha ocurrido en el sentido a Barcelona, donde se registran las mayores retenciones, pero al otro lado de la vía también hay un atasco kilométrico por el 'efecto mirón'
Un accidente en la A-7 en Bétera y el denso tráfico habitual de la hora punta de la mañana han provocado que hoy, martes 31 de marzo, se registren retenciones en la vía que ha sobrepasado los 15 kilómetros y que pasadas las 9.30 horas aún eran de 12,5 kilómetros.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el accidente ha ocurrido en el kilómetro 319 de la A-7 y, al poco de suceder, ya dejaba cerca de cuatro kilómetros de atasco en sentido Barcelona. El siniestro ha obligado a cortar el carril izquierdo de la vía.
En la misma carretera y a la misma altura, pero en sentido contrario, se contabilizaban también a esa hora cerca de tres kilómetros por el llamado 'efecto mirón'.
Carreteras afectadas y con retenciones en Valencia
La V-30 es otra de las arterias más afectadas por la intensa circulación de primera hora de la mañana. En concreto, en esta vía se registraban tres kilómetros de retención entre Horno de Alcedo y Mislata (hacia la A-7), mientras que en la A-3 había un kilómetro de entrada a València.
Las carreteras con retenciones esta mañana de martes son, según la información facilitada por la DGT, las siguientes:
- A-7: 12,5 kilómetros por el accidente a la altura de Bétera; las retenciones se registran entre el Collado y el Baro, hacia Barcelona
- A-7: 1 kilómetro, a la altura de Anahuir, hacia Alicante
- A-3: 2 kilómetros entre el Barrio de Sant Josep Artesà y el Barrio de la Luz (Xirivella), hacia València
- V-30: 1,5 kilómetros entre el Barrio de la Luz (Xirivella) y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 2 kilómetros entre Mislata y el Barrio de la Luz (Xirivella), sentido puerto
- CV-35: 2 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, sentido València
- CV-35: 1,5 kilómetros entre la Coma (Paterna) y Burjassot, sentido València
- CV-30: 1 kilómetro entre Paterna y Quart de Poblet, hacia las instalaciones portuarias
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