Un accidente en la A-7 provoca un atasco de más de 15 kilómetros a la altura de Bétera y obliga a cortar un carril

Un accidente en la A-7 en Bétera y el denso tráfico habitual de la hora punta de la mañana han provocado que hoy, martes 31 de marzo, se registren retenciones en la vía que ha sobrepasado los 15 kilómetros y que pasadas las 9.30 horas aún eran de 12,5 kilómetros.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el accidente ha ocurrido en el kilómetro 319 de la A-7 y, al poco de suceder, ya dejaba cerca de cuatro kilómetros de atasco en sentido Barcelona. El siniestro ha obligado a cortar el carril izquierdo de la vía.

En la misma carretera y a la misma altura, pero en sentido contrario, se contabilizaban también a esa hora cerca de tres kilómetros por el llamado 'efecto mirón'.

Carreteras afectadas y con retenciones en Valencia

La V-30 es otra de las arterias más afectadas por la intensa circulación de primera hora de la mañana. En concreto, en esta vía se registraban tres kilómetros de retención entre Horno de Alcedo y Mislata (hacia la A-7), mientras que en la A-3 había un kilómetro de entrada a València.

Las carreteras con retenciones esta mañana de martes son, según la información facilitada por la DGT, las siguientes:

Noticias relacionadas