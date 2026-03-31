Un bombero, a la exconsellera Pradas antes de declarar por la dana: "No te preocupes, hiciste hasta donde podías"

Nuevos detalles sobre las conversaciones en la causa de la dana, aunque en este caso no se refieren al día de la dana ni jornadas posteriores. Un jefe de Bomberos, que el 29 de octubre acompañó a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, a ver la situación de los cauces en Carlet, declaró este lunes en calidad de testigo y aportó el contenido de varios mensajes de audio que le envió a Pradas cuando esta le informó de que tendría que comparecer ante la jueza al ser mencionado por un superior. Entonces, a partir del 9 de febrero de 2025, el bombero la tranquilizó asegurándole que declararía exactamente lo que habían vivido: "De ahí no me voy a salir", le dijo.

Las conversaciones, que han sido cotejadas por el letrado de la Administración de Justicia del juzgado de Catarroja, revelan que el bombero le dijo que tenía un informe que entregó tanto a la empresa autonómica de bomberos, la SGISE, a su entonces gerente, Raúl Quílez, y al Consorcio Provincial. "De ahí no me voy a salir”, le aseguró el bombero en un audio donde le dice a Pradas: "Yo sé lo que hablamos tú y yo cuando fuimos, es lo que hablé con Alberto [Martín Moratilla, ex director general], sé la información que vi, creo que nosotros hasta última hora estuvimos trabajando codo con codo con el consorcio, y aún hicimos creo que más de lo que nos correspondía”. Así, subraya que “cuando pasan estas catástrofes, pues creo que ahí se ve la gente profesional, que tira para adelante sin mirar atrás”, expone.

Asimismo, traslada un mensaje de respaldo a la actuación de la exconsellera: “No te preocupes, que yo sé lo que hablaste en el coche y no voy a decir nada que no sea… si me preguntan por ti o cualquier cosa, si escuché alguna información, sigo manteniendo que tú movilizaste todo lo habido y por haber, desde mi coche, prácticamente”, afirma, antes de añadir que “la UME, cuando tú montaste en mi coche, ya estaba movilizada”, según “palabras textuales tuyas con alguien con quien estabas hablando”, detalla. El audio concluye con una apelación a esclarecer los hechos: “Ya te dije en su día que si algún día tuviese que ir a declarar, no tendría ningún problema porque al final se trata de que todo el mundo sepa la verdad, que cada uno tenga la responsabilidad que tenga y santas pascuas”, apunta.

En un segundo mensaje, también transcrito en el acta de cotejo, insiste en esa línea: “Nada, Salomé Pradas, estate tranquila, porque al final sigo diciendo que, para mí, hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron”, afirma, y añade que “tanto tú como nosotros teníamos nuestros jefes por encima […] y tú tienes a tus jefes por encima, que al final, si te van cortando las alas”, expone. En ese mismo audio describe la actuación operativa durante la emergencia: “a nosotros a las seis y media claro que nos mandaron a base, lo que pasa es que no pudimos llegar, y nos pidieron ayuda y ya nos quedamos allí toda la noche; maldormimos, bueno, barbaridades”, relata, y añade que “incluso al día siguiente a las 7:30 de la mañana aún nos fuimos a ayudar a más personas”, detalla.

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El compareciente también introduce dudas sobre la trazabilidad de las comunicaciones: “Si a ti te van cortando las alas, pues no lo sé. ¿Mentir o no mentir? Pues no lo sé. Porque al final todas las vías telefónicas, todos los WhatsApp… todo al final se desvirtúa mucho, entonces no lo sé”, señala, para ofrecerle a la exconsellera remitirle el informe que menciona en el audio: “No tengo ningún problema para que tú tengas el informe. Eso sí, lo tiene Raúl Quílez, lo tiene la empresa, lo tiene el consorcio, no ha salido a la luz […] te pediría que hasta que no lo pidan […] no sacarlo”, indica. Finalmente, el bombero le envió dicho informe, que también ha sido aportado a la investigación.