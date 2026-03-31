Camps coquetea con el Ayuntamiento de València: "Con la entrada de Oltra, es una batalla muy apetecible"

El expresident Francisco Camps ha confesado este martes que la denuncia de Compromís sobre sus gastos en gasolina, que él desmiente, le ha "metido en campaña". Tanto es así que el popular, que viene peleando por un congreso para ser candidato del PP a la Generalitat, ha amagado con presentarse a la alcaldía de València. Eso sí, siempre con las siglas del PP, una condición que convierte esa posibilidad en remota, sobre todo después de que la actual alcaldesa, María José Catalá, insistiera este lunes en que se presentará a la reelección.

Las palabras de Catalá llegaron tras el paso de Mónica Oltra, que pocos días antes anunció su regreso a la primera línea para disputar el consistorio del Cap i Casal. El movimiento de la exvicepresidenta, que se bregó con Camps en sus inicios, parece que ha activado al popular, que ha admitido que "la batalla con Mónica Oltra por la ciudad de València es muy apetecible", si bien ha aclarado que se sigue postulando para liderar el PP valenciano y presentarse como candidato a la Generalitat.

En una rueda de prensa celebrada en su despacho en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el expresident ha señalado que le parece "de lo más interesante luchar contra Oltra y Pilar Bernabé", a quienes ha calificado como "destructoras de libertad y democracia".

"Han pasado cosas muy interesantes en los últimos días: tenemos nueva candidata de Compromís al Ayuntamiento de València", ha señalado Camps al ser preguntado por Oltra.

Sin embargo, el expresident ha reiterado "su ilusión" de ser presidente del Partido Popular, para lo que reclama "constantemente" -ha asegurado- la celebración del congreso regional del partido y después presentarse a la presidencia de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, ha asegurado que el síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, a quien ha calificado como "un personaje histriónico, abyecto y menor", "le ha metido en campaña", en referencia a la polémica por el gasto de combustible de su coche oficial.

"Si los de Compromís han decidido que entre en campaña, que sepan que, en estos momentos, Martes Santo por la tarde, vuelvo a estar ya en campaña", ha subrayado Camps.

Noticias relacionadas

En este sentido, el expresident ha aclarado que su único partido es el Partido Popular: "Siempre seré político a las órdenes del PP". Y ha añadido un último rejón a Pérez Llorca: "El líder del PP tiene que dar la sensación de que quiere y de que puede ganar por mayoría absoluta. Este partido no se merece a nadie que no tenga esa capacidad y ese sentimiento".