Camps niega los 15.000 euros en gasolina y siembra dudas sobre el control del gasto a los expresidents: "Aquí ha pasado algo"

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, ha negado este martes haber gastado 15.000 euros de dinero público en gasolina para su vehículo oficial, tal como aseguró la Generalitat a una solicitud de documentación de Compromís en las Corts. El exjefe del Consell, en plena batalla con su propio partido, el PP, para volver a la primera línea política, no sólo ha rebajado ese importe hasta el entorno de los 4.000 euros, sino que aprovechando el foco que le ha brindado la denuncia de la coalición valencianista para cargar contra el actual líder de la formación, Juanfran Pérez Llorca, por no haber salido en su defensa ante las acusaciones de Baldoví.

Incluso le ha pasado la pelota de vuelta al Palau, a quien le ha reprochado no haber descubierto ese gasto "escandaloso" y le ha exigido una investigación, además de sembrar dudas sobre la fiscalización del gobierno de Llorca a los gastos que realizan los expresidents a través de sus oficinas de apoyo y que sólo en 2025 superó el medio millón de euros.

Camps ha seguido el asunto muy de cerca desde que Compromís denunciara este lunes ese gasto de casi 15.000 euros en gasolina de su coche oficial en 2025, ligeramente superior al de 2024, que rebasó los 13.000 euros. A primera hora de este martes ha pedido a Presidencia todas las facturas y, en cuanto se las han hecho llegar a eso de las 16.00 horas, ha convocado a los medios para dar su versión de los hechos, con la que ha abierto más dudas de las que ha cerrado.

Camps ha negado categóricamente haber incurrido en ese gasto y ha pasado la pelota al Consell, a quien le ha reprochado no haberse percatado de una cifra "tan escandalosa" que según él "no encaja" ni con su uso del coche ni con su agenda. "Supera los límites físicos", ha insistido sobre el kilometraje y tras declararse "usuario del taxi".

Según ha dicho en presencia de su propio chófer, que ha corroborado los datos, su vehículo oficial --un híbrido de 2019 que sólo utiliza él-- "hizo 29.000 kilómetros escasos" el año pasado, lo que según sus cálculos "no llega a 4.000 euros" en combustible, cifra similar a la de otros expresidents. "La cifra dada significa que el coche tendría que haber hecho 310 kilómetros al día durante cada día del año", ha subrayado.

"El coche no se mueve, se mueve la tarjeta"

Además, ha defendido que tras cotejar esas facturas que ha reclamado al Palau, ha comprobado que "entre el 50 y el 70 % de las fechas [de repostaje] son momentos en los que yo no estaba en València, en España o en la Unión Europea. Y el coche seguía funcionando", ha añadido incrementando el misterio.

"¿Cómo es posible que nadie haya detectado esa suma con una tarjeta adscrita al vehículo?"¿Cómo es posible que un coche que está parado siga repostando y nadie repare en ello?", ha ahondado el expresident, que ha detallado que sólo el conductor del coche está autorizado a utilizar esa tarjeta. Camps ha anunciado que ha remitido de vuelta las facturas y solicitará al Consell de Llorca que "investigue quién no ha controlado el uso de la tarjeta".

Camps no se ha querido aventurar a señalar qué ha pasado con esos 10.000 euros de diferencia, más allá de señalar que ha habido un "mal uso de la tarjeta". "Aquí ha habido algo, ha pasado algo", se ha limitado a constatar. Toda una incógnita, ya que según ha añadido a preguntas de los medios, esa tarjeta "duerme en el coche". "El coche no se mueve, lo que parece que se ha movido es la tarjeta", ha apuntado.

"Dolido" con el PP y con Llorca

En la guerra interna entre Camps y la actual cúpula del partido en la C. Valenciana subyace el malestar del expresident por lo que entiende que ha sido una falta de apoyo del PP tras superar todas sus causas judiciales hace ya casi dos años. Un sentimiento que se ha reabierto con la polémica de la gasolina, tal como ha dejado patente Camps esta tarde.

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Visiblemente molesto, ha reconocido su "enorme tristeza" y "profundo dolor" porque "nadie en el PP ni el president" hayan "salido en tromba en defensa de mi honorabilidad tras las acusaciones de Baldoví". También ha indicado que le hubiera gustado que el Consell le hubiera "informado" de la documentación que iba a remitir a Compromís sobre sus gastos.