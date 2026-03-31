Caos circulatorio en la A-7 por un accidente múltiple a la altura de Paterna

La tarde de este martes se ha vuelto crítica para los conductores en el área metropolitana de València. Un accidente múltiple ocurrido en la A-7, concretamente en el punto kilométrico 325 a su paso por el término municipal de Paterna, ha desatado el caos en una de las arterias principales de la red viaria. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus canales oficiales, el incidente se produjo alrededor de las 15.20 horas en sentido Barcelona.

En el siniestro se han visto implicados varios camiones y turismos, lo que ha obligado a las autoridades a proceder al corte del carril izquierdo en ambos sentidos de la marcha, lo que ha dificultado la circulación en un punto que ya suele ser conflictivo y que tiene tramos en obras en dirección a Barcelona.

Vehículos siniestrados en la A7 a la altura de Paterna. / @MaximusCaos

Kilómetros de retenciones

El impacto en el tráfico ha sido inmediato y de consecuencias significativas para el tráfico. A esta hora, se registran colas de hasta 11 kilómetros que afectan no solo a los vehículos que se dirigen hacia Barcelona, sino también a aquellos en sentido Alicante, debido al "efecto mirón" y al estrechamiento de la calzada por el carril inhabilitado.

Fuentes de emergencias indican que, pese a la espectacularidad del accidente y los importantes daños materiales, no hay constancia de heridos de gravedad en un primer balance. Los servicios de mantenimiento de carreteras y la Guardia Civil de Tráfico trabajan intensamente en la zona para retirar los vehículos implicados y limpiar los restos de la calzada.

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Recomendaciones de la DGT

La DGT recomienda a los usuarios que circulen por la zona extremar la precaución y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternativas para evitar el embudo en el baipás. Se sugiere consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de las cuentas oficiales de @InformacionDGT y los paneles informativos de la vía.Se espera que la normalidad no se recupere hasta bien entrada la tarde, una vez concluyan las tareas de retirada de los vehículos pesados.