El Centro de Atención al Trauma para la dana y el Hospital de Día infanto-juvenil de Picanya tendrá 30 plazas y 1.000 metros cuadrados

La Conselleria de Sanidad ha adjudicado la construcción del nuevo Centro de Atención al Trauma y del Hospital de Día infanto-juvenil, el cual se ubicará en la Alquería del Moret de Picanya, por un coste de 1,15 millones de euros y un tiempo de ejecución de 11 meses. El centro será un servicio de referencia para traumas graves de salud mental de toda la provincia de Valencia, especialmente para las personas afectadas por la dana, las mujeres y los menores vulnerables. Según ha explicado la Generalitat, tendrá 30 plazas y una superficie total de 1.000 metros cuadrados.

El departamento de Marciano Gómez ha anunciado la adjudicación después de la primera reunión de la comisión mixta de salud mental, en la que participan tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana, en la que han participado el comisionado para la Recuperación, Raúl Merida, y la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez; y en la que el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, y la directora general de Atención a Víctimas y Afectados, Amparo Clemente.

Zulima Pérez, Raúl Mérida y Bartolomé Pérez en la comisión mixta de salud mental. / GVA

“La puesta en marcha de este recurso supone una oportunidad clave para reforzar la atención a la infancia y la adolescencia -, ha explicado Pérez- en un territorio que ha vivido una situación especialmente dura, acercando dispositivos asistenciales especializados a quienes más lo necesitan”.

Las obras de adecuación de la alquería permitirán transformar este espacio en un recurso sanitario moderno y especializado, integrado en el sistema público valenciano y orientado tanto a la atención como a la prevención e investigación en salud mental.

Un centro de referencia

Junto a este recurso asistencial, la Alquería del Moret albergará el Centro de Referencia de Atención al Trauma (CRAT), una iniciativa que nace tras la experiencia acumulada durante la riada y que tiene como objetivo consolidar la atención ambulatoria al trauma psicológico, así como generar conocimiento científico aplicable a futuras emergencias. No es baladí la elección de su ubicación, en uno de los municipios más castigados por la riada. De hecho, el president Carlos Mazón anunció la puesta de este servicio en un evento organizado por Levante-EMV a principios de octubre y a mediados de mes se supo su ubicación.

Pérez Gálvez ha destacado que este nuevo centro “situará a la Comunitat Valenciana como un referente en el abordaje del estrés postraumático, tanto desde el punto de vista asistencial como investigador, integrando la atención clínica con la generación de conocimiento basado en la evidencia”.

El centro contará con un consejo asesor formado por expertos nacionales e internacionales en estrés postraumático, lo que, según el director general, “garantizará un enfoque de excelencia, abierto al intercambio de conocimiento y a la incorporación de las mejores prácticas a nivel global”.

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En cuanto a su estructura, el CRAT dispondrá inicialmente de una plantilla de 22 profesionales, entre los que se incluyen psiquiatras, psicólogos clínicos, personal de enfermería especializada en salud mental, investigadores, trabajadores sociales y otros perfiles técnicos y administrativos. El presupuesto anual estimado para el conjunto del complejo, que integra el hospital de día y el CRAT, asciende a 2 millones de euros.