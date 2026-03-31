Las citas que no se pueden perder este mes de abril

El calendario astronómico del año 2026 se prepara para darnos uno de los capítulos más interesantes este mes de abril.

La luna rosa es la primera en llegar. El telón se abrirá el 2 de abril, cuando nuestro satélite alcance su fase de plenitud. Esta luna llena es conocida popularmente como “luna rosa”, un término que, lejos de sugerir un cambio cromático en la Luna, tiene raíces botánicas y culturales

profundamente arraigadas a América del Norte.

El nombre de la Luna rinde homenaje al florecimiento del Phlox subulata, una planta silvestre que tapiza de rosa los paisajes de Estados Unidos y también de Canadá, durante la llegada de la primavera e inicio de la misma.

Después de la luna llena llegarán las líridas que se llevarán todas las miradas. Entre el 16 y el 25 de abril, la Tierra cruzará la órbita del cometa de largo periodo C/1861 G1 Thatcher. Este cuerpo celeste que completa una vuelta al Sol cada 415 años, deja a su paso una estela de partículas que, al colisionar con nuestra atmósfera a velocidades hiperbólicas, se calcinan por fricción

generando las conocidas “estrellas fugaces”.

Aunque se define como una lluvia modesta, con una tasa media de 20 meteoros por hora, su valor reside en la nitidez de sus trazos. El pico máximo de actividad será el 22 de abril, alrededor de las 21:40 horas.

Para este 2026, la astronomía se alinea, pero faltará saber la meteorología, cuando se acerque el día. El 22 de abril la Luna se encontrará cerca de su fase de cuarto creciente, fase que alcanzará el día 24 de abril, pero su posición en la cúpula celeste será favorable para los observadores: se ubicará en el lado opuesto al radiante, la constelación de Lyra, minimizando la interferencia lumínica en la primera mitad de la noche.

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Para poder observar este espectáculo de estrellas fugaces, se recomienda alejarse de los núcleos urbanos y evitar cualquier obstáculo que impida verlas con claridad. Sin necesidad de telescopios, bastará con dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras del cielo. ¿Preparados para este espectáculo tan maravilloso?