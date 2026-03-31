La Comunitat Valenciana, tercera en tasa de violencia de género con más de 25.000 víctimas registradas

La violencia de género continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales en la Comunitat Valenciana. Con más de 25.000 víctimas registradas y 27.000 denuncias presentadas en el último año, la autonomía se sitúa como la tercera con mayor tasa de España, un dato que evidencia la dimensión del problema y la presión sobre los servicios de atención a las mujeres.

Así lo recoge el último informe elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género publicado este martes, que concluye que en 2025 la Comunitat Valenciana registró 92,7 víctimas de violencia de género por cada 10.000 habitantes femeninas. Una tasa muy superior a la media nacional, situada en 74, que la posiciona entre las autonomías con mayor incidencia del país, solo superada por Baleares (115,8) y Navarra (100,3).

Casi inalterables respecto al año pasado

Desglosando los datos por denuncias presentadas y número de víctimas, los datos reflejan cierta estabilidad respecto al ejercicio anterior ya que las cifras se han mantenido prácticamente inalterables. Así, las 27.743 denuncias registradas en 2025 supusieron un aumento del 0,1% con respecto a las 27.708 de un año antes. En la contra, la cifra de víctimas registró un leve descenso de 0,4 puntos porcentuales al pasar de 25.545 en el último año frente a las 25.656 contabilizadas en 2024.

Por nacionalidad, un 57,8% de las víctimas eran de nacionalidad española (14.754) frente a un 42,2% de extranjeras (10.791). De ellas, 14.754 mujeres eran de nacionalidad española (57,8%) y 10.791 (42,2%) un 57,8% eran de nacionalidad española (14.754), un 5,4% menos que en 2024.

El 67% de las denuncias las presentaron las víctimas

En cuanto a las denuncias, casi el 67% del total se presentó directamente por las víctimas, bien en el juzgado, donde se registraron 257, bien mediante atestado policial en comisaría, donde se contabilizaron 18.310.

Las formuladas por familiares de las perjudicadas en los juzgados valencianos fueron 99, lo que significa un aumento interanual del 48%, y las interpuestas por esos familiares en comisarías y cuarteles ascendieron a 586, un 2,3% más que el año 2024. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales fueron 4.428, un 1,4% más que el año anterior, y las originadas por partes de lesiones recibidos directamente en los órganos judiciales, 2.605, un 9,5% menos que en 2024. Por último, las presentadas por servicios de asistencia y terceras personas en general, 1.458, se incrementaron en un 20,1%.

Mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres / TSJCV

Por provincias, las denuncias presentadas en la de Valencia fueron 13.844, en la de Alicante 10.851 y en la de Castellón, la única donde se registró un incremento, 3.048. Mientras, el número de víctimas registradas en la provincia de Valencia fue de 12.573 durante el año 2025. En Alicante se contabilizaron 10.230 víctimas y en la provincia de Castellón el número de víctimas fue de 2.742.

El 14 % de ellas renunció a declarar contra su agresor

El número de víctimas valencianas que se acogieron a la dispensa del deber de declarar fue de 3.563 durante 2025, es decir, veinte más que el año anterior. De ellas, 1.911 tenían nacionalidad española y 1.652 eran extranjeras. En concreto, las 3.563 que se acogieron a la dispensa representaron casi el 14% del total, con un crecimiento del 0,6%.

Por provincias, de las 3.563 víctimas que se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigo, 1.622 lo hicieron en la provincia de Alicante, 1.597 en la de Valencia y las restantes 344 en la de Castellón.

Manifestación del 8M en València / ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

Más de 8 de cada 10 sentencias son condenatorias

En 2025 se solicitaron en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana (tanto en los juzgados de violencia sobre la mujer como en los juzgados de guardia) un total de 4.913 órdenes de protección, un 8% menos que las 5.343 de 2024. De ellas, 14 fueron inadmitidas y 3.805 fueron acordadas, esto es un 8,6% menos que un año antes. Se denegaron otras 1.094, un 3,7% menos que en 2024. Los órganos judiciales valencianos adoptaron el 77% de las órdenes de protección que les fueron solicitadas.

El pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana, entre los juzgados de violencia sobre la mujer, los de lo penal y las audiencias provinciales, en procesos de violencia de género fue de un 84,5% del total.

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El número total de sentencias dictadas en 2024 en la Comunitat Valenciana relacionadas con la violencia fue de 9.189 y, de ellas, 7.673 fueron condenatorias y 1.516, absolutorias.