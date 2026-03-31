El dossier de prensa del Consell alertaba de la dana desde el día anterior

La nueva documentación aportada a la causa de la dana revela que el 'recull' de prensa de la Conselleria de Interior del día de antes de la catástrofe ya incorporaba noticias sobre el temporal que se avecinaba, los problemas que ya estaba generando incluso los consejos del propio departamento de Emergencias que dirigían los dos investigados, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso y la exconsellera Salomé Pradas.

La subsecretaria de la Conselleria, Ángeles Navarro, ha aportado a la causa los denominados “dossiers diarios” elaborados por la empresa Auditmedia y remitidos por correo electrónico a cargos del departamento antes de las 7.30 horas de los días 28 y 29 de octubre, así como actualizaciones posteriores a lo largo de la jornada. Y en el dossier del 28 de octubre ya se recogían advertencias explícitas sobre el empeoramiento del episodio meteorológico.

Entre las informaciones recopiladas figuraban previsiones que alertaban de que “lo peor llega en las próximas horas con tornados, granizo y lluvias torrenciales”, así como referencias a precipitaciones intensas que podían superar los 150 litros por metro cuadrado . Ese mismo día, los informes incluían además avisos procedentes del propio sistema autonómico de emergencias. En concreto, se hacía constar que Emergencias GVA informaba de la reactivación de las lluvias intensas y pedía “que se adopten medidas preventivas ante posibles inundaciones”.

Pero la presencia del temporal fue evidente en las portadas e informaciones de los periódicos del mismo 29 de octubre. El dossier elaborado por la Oficina de Prensa de la Presidencia correspondiente al esta jornada refleja la portada de Levante-EMV, que destacaba en su apertura a cinco columnas: “La amenaza de fuertes lluvias cierra aulas y corta carreteras”. En los subtítulos figuraba: “La Universitat de València y al menos once municipios suspenden las clases ante la alerta por gota fría”, así como que “Emergencias pide activar los planes antirriadas a los ayuntamientos por precipitaciones de hasta 150 litros”.

En páginas interiores del periódico, el dossier recoge que la intensificación de la gota fría había llevado a Emergencias a reclamar a los consistorios que activaran “con antelación sus planes de inundaciones” e incluso que el "principal temor" de la Generalitat Valenciana eran las cuencas de ríos y barrancos, cuyo desbordamiento podía generar “serios problemas en áreas de alta ocupación urbana”, al tiempo que se recomendaba a la población seguir los avisos oficiales y extremar las precauciones en zonas inundables.

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También la portada de Las Provincias de aquel día abría con que la alerta por "fuertes lluvias suspende clases y desata el miedo a inundaciones" y ahondaba en la caneclación de clases ante el aviso por precipitaciones de hasta 150 litros, además de citar a la Generalitat Valenciana, cuyo departamento de Emergencias había recomendado "especial atención" a los badenes y pasos inferiores de ríos y barrancos y a las zonas próximas a la línea de costa.