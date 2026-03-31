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En Directo: Así transcurre la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana
Los profesores piden mejoras en sus condiciones laborales: sueldo, medios y mejoras en los centros
El profesorado de la Comunitat Valenciana está hoy viviendo una jornada de huelga para pedir a la Conselleria de Educación un avance en las negocaciones para exigir mejoras salariales, más medios y mejoras en colegios e institutos. La plataforma reivindicativa -formada por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF- denuncia que no se ha avanzado en nada.
A falta del dato oficial que Educación deberá ofrecer, el paro parece multitudinario como se está viendo en las manifestaciones en las tres capitales de provincia. En diciembre, con una huelga menos ruidosa, el impacto fu considebrable: unos 13.700 docentes (según la Conselleria de Educación al frente de la cual en ese momento se estrenaba Mari Carmen Ortí) pararon en València, Castelló, Alicante. Se espera que el dato de este martes sea mucho mayor.
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Sonora protesta en Sagunt "por la dignidad de la escuela pública"
Docentes, alumnado, familias y representantes políticos del Camp de Morvedre se ha concentrado hoy en el Port de Sagunt para gritar "No a les retallades en educació". Con este gesto, la Plataforma de l’Enseyament Públic ha querido apoyar la huelga en el sector de la enseñanza que han promovido cuatro sindicatos -STEPV, CC OO, UGT y CSIF- contra las políticas de la Conselleria, la falta de inversiones en distintos centros y las "ratios desproporcionadas" en las aulas.
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Aulas vacías y atronadora protesta: así se vive la huelga educativa en Dénia y la Marina Alta
Silencio en las aulas. Están vacías. El seguimiento de la huelga educativa es masivo en la Marina Alta. Clamor en la calle. La plaza Jaume I de Dénia atronaba esta mañana. Más de un millar de profesores y familias han secundado la protesta contra los recortes en educación. "En los colegios e institutos estamos al límite", han indicado unos maestros que advertían de que esta comarca, con una llegada constante de alumnos durante el curso, necesita urgentemente que se refuercen las plantillas de profesores para poder atender la diversidad y hacer la educación inclusiva. Urge también bajar las ratios en las clases.
Un millar de personas protesta en Gandia contra la falta de compromisos de la Generalitat en Educación: "¡Menos discursos, más recursos!"
Los sindicatos, STEPV, CSIF, CCOO y UGT, convocantes de la manifestaciones en contra de la política de la Generalitat Valenciana en materia de Educación, pueden estar satisfechos, al menos, en lo que concierne a la Safor, ya que un millar de personas de toda la comarca, en su gran mayoría docentes, se han concentrado este martes en la plaza Major de Gandia.
"Muchos centros educativos de Xàtiva están hoy con servicios mínimos, las familias nos entienden y apoyan"
Centenares de docentes -algunos vecinos de pueblos de otras comarcas como Alfarrasí- se han dado cita hoy en Xàtiva para participar en la concentración de apoyo a la huelga educativa que han promovido cuatro sindicatos -STE-PV, CC. OO, UGT y CSIF- para denunciar los recortes y las políticas de la conselleria de Educación. La cita ha comenzado a las 9.30 de la mañana y muchos de los presentes han confirmado que tienen previsto trasladarse a Valencia para participar en las movilizaciones de la capital, que se prevén masivas.
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