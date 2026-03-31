En Directo: Así transcurre la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana

El profesorado de la Comunitat Valenciana está hoy viviendo una jornada de huelga para pedir a la Conselleria de Educación un avance en las negocaciones para exigir mejoras salariales, más medios y mejoras en colegios e institutos . La plataforma reivindicativa -formada por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF- denuncia que no se ha avanzado en nada.

A falta del dato oficial que Educación deberá ofrecer, el paro parece multitudinario como se está viendo en las manifestaciones en las tres capitales de provincia. En diciembre, con una huelga menos ruidosa, el impacto fu considebrable: unos 13.700 docentes (según la Conselleria de Educación al frente de la cual en ese momento se estrenaba Mari Carmen Ortí) pararon en València, Castelló, Alicante. Se espera que el dato de este martes sea mucho mayor.