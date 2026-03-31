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En Directo: Así transcurre la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana

Los profesores piden mejoras en sus condiciones laborales: sueldo, medios y mejoras en los centros

Vídeo: La manifestación de los profesores de Educación en València

Vídeo: La manifestación de los profesores de Educación en València

Celeste Martínez

Marta Rojo

Marta Rojo

València

El profesorado de la Comunitat Valenciana está hoy viviendo una jornada de huelga para pedir a la Conselleria de Educación un avance en las negocaciones para exigir mejoras salariales, más medios y mejoras en colegios e institutos. La plataforma reivindicativa -formada por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF- denuncia que no se ha avanzado en nada.

A falta del dato oficial que Educación deberá ofrecer, el paro parece multitudinario como se está viendo en las manifestaciones en las tres capitales de provincia. En diciembre, con una huelga menos ruidosa, el impacto fu considebrable: unos 13.700 docentes (según la Conselleria de Educación al frente de la cual en ese momento se estrenaba Mari Carmen Ortí) pararon en València, Castelló, Alicante. Se espera que el dato de este martes sea mucho mayor.

Manifestación en València

Manifestación en València / Marta Rojo

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