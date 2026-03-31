La huelga de profesores toma las calles de Valencia en una protesta multitudinaria y vacía las aulas

Elena Lozano es maestra de Primaria en Godella y ha venido para pedir "unas ratios que permitan atender a nuestros niños y niñas y "recursos reales" para poder trabajar en condiciones en las aulas.

"También estamos aquí para reivindicar que nuestros salarios se equiparen a los del resto y que haya unas infraestructuras que permitan una educación de calidad para todos y todas", asegura Elena.

Como muchos docentes, se siente víctima asimismo de una burocracia que hace que "cada vez más, pasemos horas llenando informes en vez de atendiendo a los alumnos y dando una educación de calidad".

Protesta multitudinaria en València

Son algunas de las reivindicaciones compartidas por los miles de docentes que han tomado este martes el centro de València en una manifestación multitudinaria, celebrada en una jornada de huelga docente que se plantea como una forma de llenar las calles y vaciar las aulas.

El profesorado, convocado por cuatro de los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial -STEPV, CCOO, UGT y CSIF- está dispuesto a que el curso termine en mayo fruto de la convocatoria de una huelga indefinida si la Conselleria de Educación no se abre a negociar.

En concreto, reclaman mejoras de sus condiciones laborales: sobre todo la recuperación del poder adquisitivo, perdido a lo largo de la última década, bajada de las ratios y más recursos para los institutos y colegios. Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en un 80% y la Conselleria da cifras de alrededor del 31,4% hasta las 11 horas.

Para Marc Candela, coordinador del STEPV, es una jornada histórica que responde a la reivindicación de los docentes quemados y hartos de esperar: "decimos que ya está bien". Recuerda Candela que esta pasada semana se abrió el contacto con la Conselleria de Educación, con la convocatoria de una reunión que, en teoría, iba a servir para comenzar la negociación. "Pero lo único que intentan es dilatarlo en el tiempo", afirma.

Ahora, el secretario autonómico, Daniel McEvoy, les ha convocado de nuevo para el 16 de abril pero cree que solo para consensuar un calendario, sin contenidos. "Desde el 25 de septiembre estamos intentando negociar y no hay manera. Podemos anunciar que, si no hay una reacción real y nos sentamos a conseguir mejoras, en marzo se acaba el curso", advierte. Se plantean una huelga indefinida.

La concentración de apoyo a la huelga educativa en Xàtiva, en imágenes / Agustí Perales Iborra

Reivindicaciones: mejoras salariales o bajada de ratios

Es la tercera huelga sectorial educativa en dos cursos, después de 12 años sin movilizaciones. Entre otras cosas, se convoca para reclamar la bajada de las ratios, por unas infraestructuras “seguras y dignas”, por la reducción de la burocracia, por la recuperación del poder adquisitivo perdido desde los primeros recortes salariales de 2010, por la mejora de las plantillas docentes y por el impulso del valenciano en el ámbito educativo.

Xelo Valls, secretaria general de CCOO Educación, cree que nada de eso lo recoge el decálogo que hizo público la Conselleria y con el que intentó daer un marco a la negociación antes de sentarse con los docentes. "Parece más propio de una situación de mediación entre alumnado que un verdadero marco de negociación donde hay dos partes", ha reprochado. "Queremos saber cuánto subirán nuestros sueldos, qué dinero están dispuestos a poner y que no pongan excusas vanas de que hay infrafinanciación. Si hay una apuesta de verdad por la educación pública el dinero se puede sacar", ha añadido.

Coincide Mayca Martínez, de UGT Educación: "La Conselleria se niega a negociar poniendo excusas", destaca. El cambio en la Conselleria -Rovira por Ortí- afirma, se nota porque los han convocado, al menos, pero la negociación real sigue bloqueada. Los puntos de la nagociación, afirma, los conoce toda la comundiad educativa, aunque ahora Educación "dilate" su negociación: infraestructuras dignas, salarios, bajada de las ratios, entre otras cosas.

En materia de salarios, los sindicatos que convocan la huelga reclaman subidas porque, lamentan, están entre los peores pagados de España. De hecho, según un informe del CSIF, de las 17 comunidades autónomas, los docentes valencianos están entre los puestos 12 y 14 en salarios. Su diferencia salarial con los mejores pagados, los docentes vascos, puede llegar a los 500 euros.

Llenar las calles

Los sindicatos han organizado para esta jornada de huelga concentraciones tanto en las capitales de comarca como en Alicante, València y Castelló, donde además se han desarrollado manifestaciones a lo largo de la jornada. El día ha arrancado con piquetes informativos en institutos, centros de infantil y primaria, educación especial, escuelas oficiales de idiomas, enseñanzas artísticas y todas las etapas educativas.

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Asimismo, en las tres capitales de provincia se han celebrado concentraciones: en València, frente a la Conselleria de Educación, y en Alicante y Castelló, ante las respectivas direcciones territoriales. A estas se han sumado otras movilizaciones fuera de las capitales, con siete en la provincia de Alicante, cinco en la de Valencia y otras cinco en la de Castellón.