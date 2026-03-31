La jueza de la dana tumba la personación de Carlos Mazón
La magistrada ha desestimado los argumentos presentados por el expresident, que buscaba conocer las diligencias abiertas en el juzgado para defenderse al considerar que la jueza le estaba investigando pese al auto del TSJCV que le eximía de responsabilidad penal
La jueza de la dana ha rechazado la petición de personación que había presentado el abogado del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Según ha podido confirmar este diario, la magistrada ha desestimado los argumentos del exjefe del Consell, que había solicitado al juzgado que le tenga por personado como parte en las diligencias previas abiertas en el procedimiento.
El exjefe del Consell había pedido la personación al considerar que pese al auto del TSJCV, que le eximía de responsabilidad penal por la catástrofe, la magistrada sigue investigándole de facto. Por ello, el expresident había decidido personarse para tener acceso a toda la causa y saber qué se supone que sigue investigando. El objetivo era, por tanto, conocer los términos en los que se le investiga después del auto del TSJ donde se le eximía, para garantizar que no seguía reiterándose sobre cuestiones que ya habían sido resueltas por el alto tribunal.
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