Vaivén
Lío municipal en València por el recorrido de la manifestación de profesores: "Espero que se les multe"
Lo ha dicho el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, en el hemiciclo
Los docentes han salido masivamente a la calle para reclamar mejoras en sus condiciones laborales ante la Conselleria de Educación, pero el tema ha llegado también al interior del hemiciclo del pleno municipal de València. Lo ha hecho en una jornada en la que, a pocos metros de la casa consistorial, 16.000 profesores según datos de la Delegación del Gobierno, circulaban por las calles del centro de la ciudad en protesta por el bloqueo de la negociación.
La protesta ha derivado en polémica en el seno del pleno del Ayuntamiento de València. En el hemiciclo, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, expresaba un deseo: "Espero y deseo que se multe a los organizadores de la manifestación". Lo decía después de que tanto Compromís como el PSPV le recriminaran no haber cortado al tráfico algunas de las vías del centro de València para permitir el paso de los manifestantes con seguridad. Según Carbonell, no lo ha hecho porque no tenían autorización para manifestarse en esas zonas.
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