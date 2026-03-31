Mazón: "Quiero saber si se me está investigando o no. Creo que tengo derecho a saberlo"

Carlos Mazón vuelve a ser protagonista en las Corts. Casualidades del calendario, el pleno de esta semana ha arrancado el día después de que el expresident sorprendiera con un movimiento judicial en el que solicita a la jueza de la dana su personación en la causa, y que llega tras la negativa del TSJCV a investigarle por su gestión de la catástrofe. Mazón ha vuelto a llegar tarde al hemiciclo, con casi una hora de retraso, si bien ha dado que hablar incluso antes de hacer acto de presencia por ese cambio de estrategia en los tribunales.

Y también durante el transcurso del pleno, que ha perdido todo interés mediático cuando Mazón ha abandonado la sala. En los pasillos, y a preguntas de los medios, ha explicado que su petición responde a la intención de conocer si la jueza de la dana le está investigando, después de que el TSJCV rechazara su imputación.

"En nombre de mi abogado, y tras el auto del TSJ que aclara bastantes cosas en mi opinión, hemos solicitado la personación para saber si después de ese auto se me sigue investigando o no", ha señalado.

Mazón ha negado que busque dilatar el proceso, como denuncia la oposición, o contar con la opción de mentir en sede judicial que le permite personarse como investigado en lugar de como testigo. "Reitero: mi abogado ha presentado un escrito para saber, simplemente para saber si se me sigue investigando o si no. Tan sencillo como eso. Yo lo que le quiero decir es que quiero saber, primero, qué causa hay ahí, y quiero saber si se me está investigando o no. Creo que tengo derecho a saberlo", ha insistido.

El expresident incluso ha negado haber cambiado de versión sobre su actuación el 29-O y ha defendido que es el dirigente político "que más explicaciones" ha dado. "Creo que es el momento de que otros asuman algún tipo de responsabilidad", ha zanjado.

Antes de su irrupción en las Corts, la jugada de Mazón ya había generado un reguero de reacciones que, en cualquier caso, no han distado demasiado de las que suele concitar cualquier asunto relativo al expresident: la izquierda ha cargado contra la petición de personación y ha mantenido la presión sobre Pérez Llorca, a quien exigen que le pida el acta de diputado o le expulse del grupo popular, mientras PP y Vox han cerrado filas, de nuevo, en torno a Mazón.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha tachado de "indecente" el intento de Mazón para "intentar aprovechar sus privilegios de expresident para escapar de la justicia y esquivar la declaración en sede judicial y no estar obligado a decir verdad. Es indecente e inmoral, no representa a ningún valenciano", ha señalado el portavoz, que ha vuelto a reclamar a Llorca que le reclame el escaño o le expulse del grupo popular en las Corts.

Misma petición ha repetido el síndic del PSPV, José Muñoz, que se ha preguntado "en calidad de qué" solicita la personación Mazón. "¿De investigado, de acusación particular? Solo cabe hacerlo como investigado, ¿y para qué? Para no tener que decir la verdad, porque si va como testigo iría con obligación de decir verdad", ha señalado.

Por su parte, el PP ha defendido que el expresident está "en su derecho" de ejercer esta opción, especialmente, según ha recordado Fernando Pastor, tras el "contundente auto" del TSJCV en el que no ve indicios para investigar a Mazón. "Poco más que añadir", ha dicho.

Pero sí ha hecho una adenda, para meter en la ecuación a Mónica Oltra, quien ha anunciado su retorno a la primera línea política. "Otros en situaciones judiciales más comprometidas presentan su candidatura a la alcaldía de València", ha señalado el síndic del PP.

Pastor ha dicho defender la presunción de inocencia, "pero lo que no hay aquí es presunción de ejemplaridad", ha sostenido.

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Vox, que de nuevo se sitúa de lado de Mazón, ha considerado su movimiento "lo más común del mundo". Su portavoz José María Llanos ha cargado contra la izquierda por su "doble vara de medir" y por ver "la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", en alusión también a ese apoyo a Oltra.