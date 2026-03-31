Así se protege la joya genética de los bous al carrer ante el riesgo letal de la dermatosis nodular contagiosa

La joya genética que suponen las ganaderías autóctonas de los bous al carrer en la Comunitat Valenciana está en jaque por la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica de rápida propagación que puede causar graves daños tanto en las explotaciones afectadas como en el conjunto del sector ganadero del territorio donde se detecta.

La preocupación ha crecido por la evolución epidemiológica en países de la Unión Europea cercanos a España y por la aparición reciente de focos en territorio nacional, primero en Cataluña el pasado octubre y después en la provincia de Huesca entre febrero y comienzos de marzo.

Factor de riesgo

Además, los festejos de bous al carrer son considerados un factor de riesgo, sobre todo, porque se celebran 9.542 festejos populares a lo largo del año -según la Memoria de los bous al carrer del 2025- y porque concentran en un mismo espacio a animales de distintas explotaciones, muchos de los cuales regresan después a sus ganaderías de origen, lo que puede favorecer la propagación del virus.

Ante este escenario, la conselleria de Agricultura ha recuperado medidas sanitarias cautelares para evitar la entrada y difusión de la enfermedad en la Comunitat Valenciana y proteger al sector bovino autonómico.

La resolución establece que todas las fincas que reciban reses procedentes de zonas consideradas de riesgo por la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera deberán mantener a esos animales en cuarentena durante 21 días desde su llegada.

Esta medida no se aplicará a los traslados directos a matadero, a los animales que mueran tras participar en festejos, ni a los eventos taurinos de ida y vuelta en el mismo día cuando solo intervengan bovinos de una única explotación. También quedan exentos los toros cerriles que lleguen a un cebadero antes de participar en un festejo y ser sacrificados en un plazo máximo de siete días, aunque en este caso deberán permanecer aislados y en instalaciones desinsectadas.

Además, las explotaciones que incorporen estos animales quedarán cautelarmente inmovilizadas durante el periodo de cuarentena, una restricción que afectará a todo el ganado bovino presente en la granja en la fecha de entrada de los animales.

Imagen de un festejos dels bous al carrer en la Comunitat Valenciana / EFE

Desinfección y repelentes

La resolución obliga igualmente a aplicar tratamientos de desinfección y repelentes contra insectos a todos los bovinos de la explotación tras la descarga de los animales llegados de zonas de riesgo, repitiendo el tratamiento según las indicaciones del producto hasta que finalice la cuarentena.

En los mataderos, los servicios veterinarios oficiales intensificarán la vigilancia durante la inspección previa al sacrificio para detectar posibles casos sospechosos de la enfermedad y comunicarán cualquier incidencia con la mayor rapidez a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

En el ámbito de los festejos taurinos, los animales que participen en eventos de ida y vuelta en el día o que sean sacrificados posteriormente deberán ser tratados con repelentes de insectos a su llegada o en el momento de la descarga. Además, los corrales utilizados deberán limpiarse, desinfectarse y desinsectarse después de cada uso cuando hayan alojado reses de distintas explotaciones.

Transporte de ganado

La normativa también endurece las obligaciones para el transporte de ganado. A las tareas habituales de limpieza y desinfección de vehículos se suma ahora la desinsectación obligatoria de todos los medios de transporte que trasladen bovinos dentro de la Comunitat Valenciana. Junto al certificado sanitario de movimiento, será obligatorio aportar un certificado de desinfección y desinsectación emitido por un centro autorizado o, en su defecto, una declaración responsable con la fecha y los productos empleados.

Por otra parte, el transporte de leche procedente de explotaciones bovinas situadas en zonas restringidas por la enfermedad solo podrá realizarse con desinfección y desinsectación en origen y destino, mediante trayectos directos y con el vehículo precintado desde la salida.

La resolución también prohíbe el tránsito por la Comunitat Valenciana de estiércol bovino procedente de áreas sometidas a restricciones sanitarias por la dermatosis nodular contagiosa.

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Finalmente, la Generalitat recuerda que cualquier persona o entidad, pública o privada, está obligada a comunicar la presencia de animales enfermos o sospechosos de padecer esta enfermedad a través de la sede electrónica de la administración autonómica.