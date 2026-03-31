Las oficinas de los expresidents costaron medio millón de euros en 2025, antes del ingreso de Mazón

El coste de las oficinas de los expresidents de la Generalitat ya no es un misterio. Lo ha concretado el propio gobierno valenciano en respuesta a una solicitud de documentación de Compromís, que en los últimos meses ha intentado sin éxito modificar la ley autonómica que regula el tratamiento a los exjefes del Consell para retirar algunos de estos "privilegios" que hoy por hoy disfrutan Francisco Camps, Alberto Fabra, Ximo Puig y Carlos Mazón.

Según las cifras oficiales trasladadas por la Generalitat a la coalición y a las que ha accedido este diario, estas cuatro oficinas han supuesto al erario público 1,2 millones desde 2023, cuando se adhirió Puig tras la derrota electoral del Botànic. Sólo en 2025 el coste superó el medio millón de euros, un presupuesto que posiblemente se incrementará este año tras la entrada de Mazón en este selecto club.

En contra de lo que sucede en ocasiones en este tipo de peticiones parlamentarias, el Consell no escatima en detalles hacia la oposición y da información pormenorizada del dinero que destina a dotar de recursos a los expresidents. El estatuto que regula sus derechos les autoriza, entre otras cosas, a disponer de manera vitalicia de un despacho, dos asesores, vehículo oficial, chófer y escoltas, además de un sueldo de 75.000 euros durante hasta 15 años como miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Y eso tiene una factura que, además, tiende a crecer.

Fabra y Puig, los más 'caros'

Desde 2023 ha supuesto exactamente 1.263.103,53 euros. Los dirigentes que más desembolsos generan con sus oficinas son Fabra y Puig, que en ese plazo acumulan gastos por valor de 479.000 euros el popular y 453.000 euros el socialista, a razón de algo más de 185.000 euros anuales. La inmensa mayoría de ese dinero va al pago de nóminas del personal (asesores, chófer y seguridad). Camps, por su parte, se queda en 315.000 euros, al no imputar gastos de alquiler, suministros o mantenimiento de instalaciones.

Eso sí, tal como ha denunciado Compromís, es llamativo su gasto en gasolina, que solo en el último año roza los 15.000 euros. En 2024 fue de 13.000 euros y en 2023, de 7.233. La portavoz del equipo de Camps, Inés Peiró, niega la cifra de 2025, año en el que Camps ha estado sumido en una campaña para volver a la primera línea política, pese a venir de una fuente oficial y asegura que el expresident sólo hace uso del vehículo oficial para actos relacionados con ese cargo, como conferencias. "La campaña la hacemos en coche particular", asegura Peiró. Camps ha pedido explicaciones a Presidencia sobre el origen de estos datos.

1,1 millones en nóminas

Camps es con diferencia quien más gasto en gasolina reporta: 36.000 euros desde 2023. Muy lejos de Puig (16.400) y de Fabra (5.800). Mazón, por su parte, no ha registrado gasto alguno en combustible pese a seguir haciendo uso de su coche oficial para asistir a los plenos de las Corts, donde sigue siendo diputado pese a su dimisión como president presentada en noviembre.

Mazón tampoco imputa gastos por alquiler, pues su despacho es un inmueble propiedad de la Generalitat. Tampoco registran gastos en este concepto Puig y Camps. Fabra, en cambio, paga un alquiler de unos 10.000 euros anuales desde 2024. Pero sin duda el gran desembolso llega con las nóminas, que se comen más de nueve de cada diez euros del coste total de las oficinas de apoyo, hasta superar los 1,1 millones en tres años y tres meses.

Por oficinas, Fabra ha abonado 433.000 euros por esta vía; Puig, 407.000 y Camps 270.000. Mazón, que la activó en diciembre de 2025 y situó en ella a José Manuel Cuenca, su exjefe de gabinete, ha gastado 14.200 euros en personal. Además de Cuenca, recientemente incorporó a un conductor para su coche oficial.

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Presupuesto en aumento

De esta manera, y a medida que se van sumando expresidents como Mazón que conviven con quienes ya hacían uso de la oficina de apoyo, es más que probable que el presupuesto que se destina a las mismas supere en 2026 su registro del año previo, en el que marcó un máximo con esos 500.170,29 euros de gasto. En 2024 fueron 473.000 euros y en 2023, antes de que Puig activara su departamento, el gasto total se quedó en 206.000 euros.