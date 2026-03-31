Oltra y Bernabé: dos estrategias condenadas a complementarse camino de la alcaldía de València

El día de mayo de 2027 en que se abran las urnas en la ciudad de València habrá dos partidas en juego. La primera es qué bloque se impone. La segunda, en caso de que gane la izquierda, es quién saca un voto más: si Mónica Oltra, la retornada lideresa de Iniciativa que va a impulsar una candidatura de la izquierda alternativa, o Pilar Bernabé, delegada del Gobierno y candidata del PSPV.

“El bloque de izquierdas tiene más posibilidades de competir ahora en 2027 que con Papi Robles. La capacidad de movilizar a ese espectro del electorado es más grande, pero Bernabé también va a tener más difícil quedar por delante de Compromís”, reconoce un socialista con varias campañas autonómicas a sus espaldas.

El contexto político en la ciudad de València es particular. Pese a la fortaleza histórica de la marca PSOE y su dominio en todo el territorio valenciano, el Cap i Casal es desde hace una década un feudo donde Compromís es el partido alfa de la izquierda. Si se observa el último ciclo electoral, los socialistas se dejaron 20.000 votos en la capital de ciudadanos que votaron a Ximo Puig para ser president de la Generalitat pero no a Sandra Gómez para la alcaldía.

Esos votos presumiblemente terminaron en Compromís, ya que se produjo el efecto inverso: Joan Ribó capturó 99.122 papeletas, pero hubo más de 30.000 ciudadanos de València que no votaron a Joan Baldoví como candidato a las Corts.

Los socialistas ven hoy ese escenario con más optimismo. Creen contar con una candidata más fuerte para retener esos votos, aunque Bernabé enfrente tenga nada menos que a Mónica Oltra. “Solo tiene que posicionar dentro de la ciudad la valoración que se le ha hecho durante la gestión de la dana. Su reto es que todo el mundo la conozca de la misma manera que la conocen los que sufrieron la dana: rigor en la gestión, empatía y proximidad. Estuvo donde tocaba, ha dicho la verdad, y está con las víctimas”, traslada alguien de su equipo, conocedor de su buena imagen en las distancias cortas, una fórmula que ya le dio éxito como concejal.

La cuestión es cómo van estos dos potentes carteles de la izquierda a repartirse el espacio, el relato y la estrategia. Un consultor valenciano que prefiere mantener el anonimato señala que, si no compiten entre ellas, “pueden formar un binomio perfecto para movilizar a todo el electorado que votaría izquierda pero que no se identifican con la otra marca”. “Hay votantes de izquierda que de ninguna manera votarían a una candidata que saca un cristo de la iglesia”, dice en referencia a la implicación de Bernabé en la Semana Santa, por ejemplo, pero que ahora tienen una candidata potente en Oltra a la que votar. “A esa gente, Bernabé no podía llegar”, señalan sobre Oltra, a la que también auguran una gran presencia en las televisiones estatales.

En el entorno de Compromís, la aparición de Oltra se observa también como una posibilidad de ampliar el bloque de izquierdas. Más que competir, pueden sumar. Subrayan la misma reacción de los socialistas: lejos de responder con ruido de "confrontación", han celebrado públicamente el retorno de la dirigente a la primera línea política. La exconsellera no comparte 'nicho' con la propuesta electoral del PSPV: eso permitiría aglutinar más voto y batallar contra la abstención para "recuperar la Alcaldía", apunta un politólogo próximo a Més.

Oltra y la atracción de las televisiones

La cuestión es cuál de las dos tiene más oportunidades de imponerse dentro de su bloque. “La que tiene objetivamente más bolsa de votos recuperables: Bernabé”, señala uno de los expertos. No lo ve igual el politólogo Francesc Miralles, que pronostica para dentro de un año una batalla colosal en València, de primer orden estatal: la Generalitat será la única autonomía en disputa y València, la única gran capital donde puede haber cambio: “La noticia de esas elecciones será Oltra”. Tanto, que ya vaticina un cartel electoral compartido entre Oltra y Baldoví en todo el territorio (sin descartar Alicante): “Un tándem bien valorado, con un conocimiento público elevado y que en Madrid funciona”, señala, recordando el interés que despertaba Oltra en las tertulias televisivas nacionales.

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Es una buena noticia para el bloque de izquierdas pero mala para las opciones socialistas, opina. Si el PP y las televisiones polarizan y montan un relato dicotómico será contra Oltra, no contra Bernabé, y su candidatura recibirá el voto de aquella izquierda que quiera frenar al PP y Vox. Esa, quizá, pueda ser el valor añadido del regreso de Oltra: su conexión emocional con una ciudadanía de izquierda “harta de agachar la cabeza, de estar a la defensiva y resignada”.