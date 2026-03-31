Sanidad detecta 317 casos de cáncer de colon y más de 5.200 lesiones precursoras en 2025 gracias al programa de cribrado

El Programa de prevención de cáncer colorrectal de la Consellería de Sanidad ha permitido detectar durante 2025 un total de 317 casos de cáncer de colon en la Comunitat Valenciana, lo que supone una detección de 1,07 casos por cada 1.000 tests realizados. Son datos facilitados por el Servicio de Programas de Criba de la Dirección General de Salud Pública con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon que se celebra este 31 de marzo. El objetivo del programa es reducir la incidencia y la mortalidad por este tipo de cáncer, mediante la detección temprana. En este sentido, la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, ha destacado que “la criba permite detectar lesiones en fases iniciales o incluso antes de que se conviertan en cáncer, lo que mejora notablemente el pronóstico y reduce la agresividad de los tratamientos”.

Durante 2025, el programa también ha identificado 5.202 personas con lesiones precursoras o pólipos, que equivale a una tasa de 19,16 adenomas por cada 1.000 test realizados. Estas cifras se sitúan dentro de los estándares europeos. Desde la puesta en marcha del programa en 2005, se han detectado ya 6.156 casos de cáncer de colon y 75.968 personas con adenomas en la Comunidad Valenciana.

Participación y resultados de la criba

Durante el año pasado, participaron en el programa más de 271.000 personas. Además, la tasa de adhesión -personas que repiten participación- llegó al 87,83%, lo cual consolida la continuidad del programa entre la población. “El alto nivel de adhesión demuestra la confianza de la ciudadanía en este programa preventivo y su compromiso con la cura de su salud”, ha señalado Comendador. En cuanto a los resultados, durante 2025 se registraron 13.722 test positivos de sangre oculta en heces, lo que representa el 4,65% del total de muestras analizadas (5,59% en hombres y 3,86% en mujeres).

Después de un resultado positivo, se ofrece una colonoscopia óptica como prueba diagnóstica confirmatoria. La tasa de aceptación de esta prueba fue del 93,72%, un indicador considerado excelente al situarse por encima del 85% recomendado. El programa se basa en una prueba sencilla y no invasiva que detecta sangre oculta en heces mediante un test inmunológico cuantitativo, que se realiza cada dos años. Las muestras se depositan en urnas específicas en los centros de salud.

La importancia de la pronta detección

La Consellería de Sanidad recuerda la importancia de participar en este programa, puesto que el cáncer colorrectal es uno de los más frecuentes, pero también uno de los que presenta más tasas de curación cuando se detecta a tiempo. De hecho, la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia, ha emitido un comunicado en el que subraya que 9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon, el tumor con mayor incidencia en España, si se diagnostica precozmente. En 2023, según el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer (SIEC) se detectaron más de 40.000 nuevos casos en España y 5.026 en la Comunitat Valenciana.

Esta asociación vuelve a lanzar la campaña ‘Juega tu papel’, para recordar a la ciudadanía la importancia de la detección precoz e invitarles a participar en los programas de cribado dirigidos a personas de entre 50 y 69 años. Consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces, y resulta tan eficaz como una colonoscopia. El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas o malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

La mitad de la población en riesgo no se hace el test

Sin embargo, para que un programa de cribado de cáncer funcione es necesario que tenga una implantación del 100% y una participación de al menos el 65%. Los últimos datos oficiales señalan que en la Comunitat Valenciana un 51% de la población de riesgo, 770.463 valencianos, no han participado en el programa de cribado de cáncer de colon.

En palabras de Antonio Llombart, presidente del Comité Técnico y vicepresidente de la Junta Provincial, “es muy importante que los ciudadanos participen en el programa de cribado porque la prevención es una responsabilidad de todos. Además, es muy recomendable llevar hábitos saludables, alimentación y ejercicio físico y estar pendientes de cualquier cambio en nuestro ritmo intestinal y consultar al médico en caso de tener molestias persistentes y atípicas”.

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En la Comunitat Valenciana, el test de sangre oculta en heces (TSOH) es una prueba no invasiva que se recibe en tu domicilio, a partir de los 50 años, con todas las instrucciones para la recogida sencilla de muestras en casa, en solo unos minutos, que deberás llevar al centro de salud y depositar en un buzón habilitado para ello.