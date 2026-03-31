El tiempo es, como señaló el climatólogo francés Pédelaborde, el ambiente diario percibido y vivido por el ser humano. La climatología debe afanarse en encontrar las causas atmosféricas de esa sensación. Es una aproximación más “humana” a los complejos procesos meteorológicos que se producen a diario y que generan el bienestar o malestar en el comportamiento de las personas debido a la temperie que se registra. Siempre he defendido que esta manera de entender el tiempo y el clima es la única posible para la geografía, la ciencia del territorio, de las relaciones entre el medio natural y los seres humanos que vivimos en él. En este caso la relación es con uno de sus componentes, el aéreo; en la actualidad, el que más condiciona la propia estancia del ser humano en la superficie terrestre. Pues bien, estas reflexiones vienen al caso de la sensación que la gente tiene del comportamiento térmico del invierno que acabamos de pasar. Cualquier encuesta que pasaremos nos diría que este invierno de 2026 ha sido frío o muy frío, cuando los datos nos señalan que ha sido en todo caso un invierno normal o incluso cálido. Lo que ha ocurrido es que la abundancia de días cubiertos y con lluvia, repartidos de forma regular desde el pasado enero ha generado una sensación de ambiente gris, húmedo, con poco sol y, por tanto, frío. El remate ha sido lo ocurrido estos primeros días de Semana Santa en el litoral mediterráneo, con viento, lluvia e incluso nevadas en cotas bajas, como en la sierra de la Tramuntana en Mallorca. Ocurre también cuando se pronostica lluvia un día y en efecto, llueve pero poco y de madrugada. A la mañana siguiente ya no quedan restos de esta precipitación y la gente cuando sale a la calle no se acuerda de que haya llovido. La sensación es esa. Y aunque se informe de la pequeña cantidad de lluvia caída, el ciudadano no cambia su sensación de no haber visto llover. El tiempo, el clima es lo percibido y vivido por el ser humano. Aunque esas sensaciones deben ser validadas por los datos registrados para que una disciplina se valide como ciencia. Aunque ambas aproximaciones son necesarias y se complementan.