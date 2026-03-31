Vandalizan un mural de l'IES El Cabanyal de València con lemas contra Oltra

El mural de la iniciativa 'Dones científiques', impulsada por la Universitat Politècnica de València (UPV), ubicado en el IES El Cabanyal de València ha amanecido vandalizado en lo que es un ataque contra la igualdad, pero también contra el regreso de la política de Iniciativa, una de las patas de Compromís, Mònica Oltra. Y es que la pintada que estropea el mural muestra la frase: "Oltra encubridora", en referencia al delito cometido por el ex marido de la política nacionalista.

La pintada se produce en un día convulso para la educación valenciana, ya que el profesorado de la Comunitat Valenciana está en jornada de huelga con concentraciones y manifestaciones en las tres capitales de provincia. El incidente tiene lugar solo tres días del anuncio de Oltra a la política. En el congreso de Iniciativa la líder valenciana asumió el reto de ser candidata a la alcaldía de València, en un choque político de primer nivel con la actual alcaldesa Mª José Catalá, que ayer anunció que sería la candidata del PP, y Pilar Bernabé, por parte de los socialistas.

Oltra encabezará la lista de Compromís, en la que con toda probabilidad se aglutinarán todas las fuerzas a la izquierda del PSPV-PSOE, pese a que su periplo en los tribunales por el supuesto encubrimiento del delito de abusos sexuales por parte de su ex marido continúa. La Audiencia Provincial de València reabrió la causa contra ella y otros miembros de su equipo en la Conselleria. Lo hizo en contra su propio criterio, ya que no halló indicios, y también del de la Fiscalía, la cual no ha formulado acusación.

La pintada se produce, además, solo un día después de que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defendiera ayer que la exvicepresidenta de Consell, Mónica Oltra, "no debería ser la candidata (a la alcaldía de València) ni estar en activo en la política", pues cree que la acusación por la que se sentará en el banquillo, por "ocultar abusos a una menor", es "la más grave de la historia de la C. Valenciana".

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