El videoanálisis de Alfons Garcia: "Martes de controversia: Mazón, esa cruz para Llorca, y un mundo nuevo para Oltra"

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia comienza su videoanálisis de esta semana con una referencia al día de hoy en el calendario apostólico: martes de controversia, día que recuerda que Jesús tuvo que enfrentarse a sus acusadores. “2026 años después, aquí andamos también con acusaciones y controversias”, señala.

Entre los obstáculos del president Juan Francisco Pérez Llorca, el periodista destaca dos: “Uno es de generación propia, el que se ha creado con la gestión del traslado de la plaza de su pareja. Otro, más pesado, es el que arrastra con la herencia que le dejó Mazón, que semana tras semana viene marcando la actualidad que envuelve al Consell, por más que Llorca quiera pasar página”.

Alfons Garcia se pregunta al respecto si Llorca y Mazón hablaron de la estrategia judicial de este cuando se reunieron hace una semana en una salita de las Corts, president y expresident.

El subdirector también comenta el anuncio de Mónica Oltra de volver a la primera línea y afirma que, pese a la controversia judicial pendiente aún de resolver, la decisión “ha devuelto una ilusión a la izquierda que parecía olvidada. No obstante, 2015 queda lejos. Ni Oltra es la misma […] Ni el mundo es el mismo. Entonces ella formaba parte de aquellos alejados del poder que venían a romper el sistema, asaltar los cielos y acabar con la casta. Más de diez años después, son ideales totalmente contrapuestos los que vienen a demoler el sistema y ella se presenta para justamente preservar el sistema y lo que queda de los viejos valores” ilustrados.

“Entre medias, en esta década -añade Alfons Garcia-, algo ha pasado para llegar a este punto: la desigualdad ha crecido y, a pesar de los buenos datos macroeconómicos, la percepción en las capas medias y bajas urbanas es de pérdida de poder adquisitivo y de mayor inestabilidad vital”.

“Esa es la verdadera controversia de estos tiempos”, concluye.