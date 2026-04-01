Descubriendo el talento más allá del autismo: «Yo decido», el proyecto que abre caminos hacia una vida con sentido

Los espacios de la Fundación Mira'm, que cuentan con el apoyo de la Fundación «la Caixa», reflejan calma y atención en cada uno de sus detalles. De hecho, todo en sus aulas está pensado para que los jóvenes con autismo puedan concentrarse, aprender y sentirse a gusto. Allí, cada itinerario de formación es mucho más que simples clases; es un viaje hacia la autonomía y la confianza en uno mismo.

«Lo que hacemos es acompañar a las personas y a sus familias, porque el Trastorno del Espectro Autista (TEA) genera necesidades que no afectan solo al individuo, sino a todo su entorno», explica Marisa Samblás, directora de la Fundación. Su voz refleja años de experiencia y sus palabras dejan claro que el corazón del proyecto reside en cuidar a cada persona de manera individual, reconociendo sus talentos y, muy importante, validando sus sueños.

«Yo decido. Itinerarios de vida independiente» es el programa estrella de Mira'm. Está diseñado para jóvenes a partir de los 16 años que han tenido experiencias educativas frustrantes y que llegan repletos de dudas y baja autoestima. «Acuden con mochilas emocionales muy pesadas, pero nuestro objetivo es abrirles un camino, mostrarles que sí pueden, que hay un lugar donde encajan y donde su forma de ver el mundo es valorada», confiesa Samblás.

Los pequeños logros también se celebran

El día a día dentro del programa es intenso y estructurado. De lunes a viernes, durante seis horas, los jóvenes participan en actividades que combinan formación técnica -pastelería, artes gráficas, diseño- con experiencias en la comunidad. Desde la gamificación hasta la accesibilidad digital, cada actividad se diseña para poder descubrir cuáles son sus intereses y fortalecer dichas habilidades.

«Es necesario acompañar y controlar las adaptaciones que cada persona necesita: la luz, el ruido, los accesorios… Es decir, todo aquello que afecta a su concentración y bienestar. Al final, se trata de que puedan vivir experiencias cotidianas y perseguir sus sueños, como pueden ser salir un sábado por la noche o plantearse formar una pareja», añade la directora.

Pero más allá de la formación técnica, en Mira'm trabajan con la dimensión social y emocional de cada joven. Porque aprender a relacionarse, gestionar emociones, enfrentarse a situaciones nuevas y sentirse seguro en el mundo real es tan importante como cualquier habilidad profesional. Y cada pequeño logro -una conversación exitosa, un proyecto terminado, un momento de confianza- se celebra como un triunfo capaz de transformar vidas.

La inclusión, una práctica diaria

El impacto del programa se amplifica y es posible gracias a apoyos externos como los de la Fundación «la Caixa», unas ayudas que, en palabras de Samblás, funcionan como «lanzaderas que nos permiten crecer, consolidarnos y apostar por un impacto real e innovador, haciendo posible algo que, a priori, parecía fuera de lo común».

Las familias también forman parte esencial del proyecto. «Hacemos partícipes a los familiares, porque el autismo genera estigmas y preocupaciones que afectan a todo el hogar. Compartir experiencias con otras familias les permite ver que no están solos, que otros también atraviesan lo mismo», explica Samblás. Por lo tanto, esta colaboración con sus padres y madres asegura que los jóvenes reciban apoyo integral, tanto en el aprendizaje como en su vida diaria.

Asimismo, cada historia dentro del programa tiene un momento de magia. Samblás recuerda con emoción cómo algunos jóvenes, al sentirse comprendidos y valorados, les agradecen por haber decidido apostar por ellos. Un auténtico reconocimiento que va más allá de cualquier habilidad adquirida; es la certeza de que se puede avanzar, crecer y ser parte de un mundo donde su talento tiene un lugar.

No cabe duda, en Mira'm, la inclusión no es una palabra: es una práctica diaria. Y cada itinerario, cada adaptación y cada logro es un recordatorio de que, con acompañamiento, paciencia y confianza, los jóvenes con autismo también pueden decidir su camino y transformar su futuro.