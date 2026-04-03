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Boira declara la 'independencia' del Grau y el Cabanyal-Canyamelar

Salida de la Dolorosa, en la parroquia de la Mare de Déu dels Àngels, en el Cabanyal.

Salida de la Dolorosa, en la parroquia de la Mare de Déu dels Àngels, en el Cabanyal. / German Caballero

El geógrafo, profesor y ex Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo ha hecho gala una vez más de su militancia en el Canyamelar, barrio marinero de València en el que nació. Y ha sido en respuesta a un usuario de la red X, Jaume Lita, quien ha posteado sobre su deseo de que "Valencia cuidara la Semana Santa" un 0,000001% de lo que lo hace Sevilla con la suya. "València no tiene Semana Santa, la tiene el Grau y el Cabanyal-Canyamelar. Y se cuida mucho. Abrazos", le ha espetado Boira.

El post de Boira en X en respuesta a otro usuario.

El post de Boira en X en respuesta a otro usuario. / Levante-EMV

De esta forma ha reivindicado Boira la Semana Santa Marinera. Cabe recordar que estos dos barrios marítimos fueron anexionados a València en 1897. Hasta entonces eran pueblos autónomos.

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