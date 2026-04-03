VAIVÉN
Boira declara la 'independencia' del Grau y el Cabanyal-Canyamelar
El geógrafo, profesor y ex Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo ha hecho gala una vez más de su militancia en el Canyamelar, barrio marinero de València en el que nació. Y ha sido en respuesta a un usuario de la red X, Jaume Lita, quien ha posteado sobre su deseo de que "Valencia cuidara la Semana Santa" un 0,000001% de lo que lo hace Sevilla con la suya. "València no tiene Semana Santa, la tiene el Grau y el Cabanyal-Canyamelar. Y se cuida mucho. Abrazos", le ha espetado Boira.
De esta forma ha reivindicado Boira la Semana Santa Marinera. Cabe recordar que estos dos barrios marítimos fueron anexionados a València en 1897. Hasta entonces eran pueblos autónomos.
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