El 'boom' del hospital de fauna herida de El Saler que atiende a 25 animales al día

Una operación de falange a un águila es cirugía fina. Los cirujanos y especialistas del Centro de Recuperación de Fauna ‘La granja’ de El Saler no saben por qué pudo herirse, pero sí saben qué pueden hacer: operar, recuperar y devolver a su hábitat natural. Es lo que se hizo con un águila calzada que, esta misma semana, llegó con una fractura de cúbito y radio y una falange infectada. Se le extrajo la falange, se le recetaron varios días de fisioterapia y rehabilitación y, en pocos días, podrá volver a casa.

Por este mismo espacio han pasado varios compañeros: un pájaro caído del nido, una tortuga abandonada, un conejo atropellado por un coche. Cada día, las instalaciones del Centro de Recuperación reciben decenas de animales recogidos, salvados y transportados para ser curados. Llegan a un ritmo creciente: en solo un año, el número de animales atendidos ha crecido en 1.700.

En concreto, según los datos de 2024, fueron 7.611 los zorros, conejos, pero también vencejos o palomas que pasaron por sus instalaciones. En 2025, último año del que hay datos del ejercicio completo, fueron 9.310, un 20,7% más, como indican desde la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente. Eso significa que 25 animales son atendidos cada día en la Granja de El Saler.

Sala de quirófano en el Centro de Recuperación de La Granja de El Saler / Redacción Levante

Vencejos, tortugas y zorros

Más de la mitad de los animales que se recogen son aves autóctonas, entre las que destacan el vencejo, los gorriones y las tórtolas. Los reptiles son los segundos habitantes mayoritarios en los Centros de Recuperación de la Generalitat, siendo las tortugas la especie estrella. El restante son mamíferos. Entre ellos, erizos, zorros o conejos. En una ocasión también se llegó a tener un lobo en el Centro de Recuperación La Granja en l’Albufera.

Estos centros también se hacen cargo de las especies incautadas del tráfico ilegal que suelen llegar en muy malas condiciones, llenas de suciedad y heridas por haber estado durante días en lugares muy reducidos. Cabe recordar que el tráfico ilegal de especies se encuentra entre los principales negocios ilegales existentes en el mundo y se calcula que mueve anualmente más de 10.000 millones de dólares.

Protocolo para salvar animales heridos

Si una persona encuentra un animal herido o desvalido puede hacer dos cosas. La primera es trasladarlo directamente al Centro de Recuperación de Fauna. En concreto, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 20 horas de la tarde, se atiende a cualquier particular que acuda con un animal silvestre.

Y la otra opción es llamar a la policía local o, en los lugares en los que haya Guardia Civil, al instituto armado, que debe alertar al Servicio de Fauna Salvaje. Activado el protocolo, personal de la empresa pública Vaersa se desplazará a recoger al animal en un plazo máximo de 24 horas para trasladarlo al centro de recuperación.

Erizo en el Centro de Recuperación del Saler / Redacción Levante

Allí lo recibirá un equipo formado por veterinarios y demás personal especializado en cuidado de especies animales. Se le diagnosticará y curará y, una vez se haya recuperado, se activa la última fase del plan: se devuelve al animal a su hábitat natural.

Colaboración con los ayuntamientos

Pero ¿y si quien encontrara un animal herido pudiera dejarlo en algún sitio habilitado para ello dentro del propio municipio, sin tener que desplazarse? Esa “tercera vía” es la que pretenden explorar desde la Vicepresidencia y Conselleria de Medio Ambiente.

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Para eso, la Generalitat está intensificando el envío de cartas a los ayuntamientos para que colaboren en este proceso de conservación de fauna silvestre. En concreto, les solicita que les indiquen una ubicación del municipio donde la ciudadanía pueda llevar estos animales y que estén custodiados hasta que los técnicos pasen a recogerlos.