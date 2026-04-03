Emergencias pide colaboración ciudadana en estos días de Semana Santa y Pascua para evitar incendios forestales

Un par de conatos de incendio en apenas unas horas, en Llíber primero y Simat de la Valldigna después, sumado al aumento de las temperaturas y las salidas al medio natural con motivo de las vacaciones de Semana Santa y Pascua llevaron este viernes a la Generalitat a reclamar que se extremen las precaciones en el monte. El dái también dejó varios rescates: dos mujeres en Enguera y Dénia y un hombre en Chulilla.

En Enguera, una mujer de 40 años se lesionó en la ruta Senda de las Monjas. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) han actuado sobre la una de la tarde para rescatarla en helicóptero junto al Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA). En Dénia, una mujer se ha lesionado mientras realizaba la Ruta Forat de Bernia y ha sido rescatada en helicóptero por bomberos y el GERA del Consorcio Provincial de Alicante. Y en Chulilla, un hombre de 73 años ha sido socorrido mientras realizaba la Ruta de los Puentes Colgantes, con la participación de un helicóptero, el GERA y efectivos del CPBV.

Bomberos limpian el bosque con el fin de evitar incendios forestales / Emergencias

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, pedía cautela con el fin de evitar incendios forestales al tiempo que pedía la máxima colaboración de la ciudadanía para minimizar riesgos y atajar los posibles conatos que se produzcan. Ante la gran afluencia de público que se espera para estos días en las zonas naturales, Juan Carlos Valderrama ha recordado que “cualquier actividad que requiera la utilización de fuego en terreno forestal entraña un riesgo y es susceptible de provocar un incendio”.

Por este motivo, ha destacado la importancia de respetar las restricciones que se establezcan diariamente en función del nivel de riesgos previstos en el Previfoc (que puede ser consultado en la app GVA 112 Avisos), así como las que ya han entrado en vigor de forma general con la puesta en marcha del dispositivo extraordinario de prevención y extinción de incendios para Semana Santa y Pascua.

El titular de Emergencias ha manifestado este sentido que resulta siempre necesario consultar el nivel de riesgo de incendios forestales antes de acudir a un terreno forestal, ya que, como ha recordado, con el nivel de preemergencia 3 (extremo), quedará prohibido hacer cualquier tipo de fuego, incluso en las zonas habilitadas para ello, que quedarán clausuradas.

Prohibidas las quemas agrícolas hasta el 13

Por otro lado, las quemas agrícolas en terreno forestal o a menos de 500 metros de este tipo de zonas han quedado prohibidas del 2 al 13 de abril, y se han suspendido también para este periodo las autorizaciones de los planes locales de quemas. Como ha remarcado el conseller, en caso de avistar una columna de humo o un fuego, es primordial llamar inmediatamente al 112 y proporcionar toda la información posible, ya que una detección rápida del incendio incipiente es clave para la extinción inmediata del mismo.

Bomberos trabajan en los montes de Simat de la Valldigna / Bomberos

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias también recuerda algunas de las medidas que deben adoptarse en caso de incendio forestal tanto en casa como en el coche o andando por una zona forestal. En este sentido, si el fuego impide la huida de casa es recomendable cerrar puertas, ventanas y persianas y descolgar las cortinas; desconectar cualquier suministro de combustibles y prestar máxima atención a las recomendaciones de las autoridades.

Informarse por fuentes oficiales

Si el fuego rodea el coche, no se debe conducir a ciegas atravesando el humo denso y, cuando las circunstancias obliguen a estacionarlo, se recomienda buscar un sitio donde el suelo esté limpio de vegetación y detener el motor, así como cerrar las ventanillas y puntos de ventilación y echarse al suelo del habitáculo. Si se debe salir, es importante procurar que la mayor parte de la piel esté cubierta.

Si se está caminando por el monte y hay un incendio en las proximidades, se recomienda alejarse e intentar pasar a una zona ya quemada por los laterales y no correr ladera arriba, a menos que se sepa que existe un lugar seguro.

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En cualquier caso, se recomienda a la ciudadanía informarse a través de los cauces oficiales, como la web del 112 (www.112cv.gva.es); el perfil oficial @GVA112 en la red social X o a través de la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store). En esta aplicación y en la web también pueden consultarse todos los consejos dirigidos a la población.