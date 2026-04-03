Llorca se estrena en la "emblemática" procesión de María Santísima de la Esperanza de Elx

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha participado este Jueves Santo en la procesión de María Santísima de la Esperanza de Elx, de la Fervorosa Hermandad de Nazarenos de la Flagelación y Gloria.

Pérez Llorca ha explicado que es la primera vez que asiste a esta procesión "tan emblemática" en la comarca del Vinalopó y que era su deseo poder acompañar a los ilicitanos en su Semana Santa, según recoge la administración autonómica en un comunicado.

El president y el alcalde de Elx, junto al paso. / Pablo Miranzo

El jefe del Consell, junto al alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, acompañó al Santísimo Cristo de la Fe y a María Santísima de la Esperanza, imágenes que habitualmente se veneran en la parroquia de El Salvador. Es uno de los eventos religiosos más concurridos de cuantos se celebran en la capital ilicitana y, a la vez, de los que más fervor religioso despiierta. En la Plaza de Baix tuvo lugar el tradicional encuentro de la Paz.

El president tiene previsto asistir a la procesión del Santo Entierro este sábado 4 de abril en Crevillent, en la plaza Macià Abela.

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Se da la circunstancia de que el año pasado, el entonces jefe del Consell, Carlos Mazón, participó tambiénm en la Semana Santa, si bien lo hizo de incógnito, en momentos en que las críticas al titular del Palau por su gestión de la dana ya arreciaban.