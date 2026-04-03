La Aemet pone fecha al regreso de las lluvias en Valencia

Valencia mantendrá el ambiente primaveral durante el fin de semana y el arranque de la próxima semana, con predominio del sol, cielos despejados y temperaturas suaves, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sábado se espera un ascenso prácticamente generalizado de las temperaturas, más acusado en el caso de las máximas, que se situarán en valores altos para esta época del año. El tiempo estable continuará también el domingo y el lunes, en un contexto marcado por la ausencia de precipitaciones y un ambiente tranquilo.

La Aemet anuncia un tiempo soleado, estable y caluroso en casi toda la península para estas vacaciones de Semana Santa. / Ana Escobar/EFE

Ambiente primaveral

Durante estos días, las máximas se moverán en torno a los 22 y 23 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 y los 12, lo que dejará jornadas agradables y plenamente primaverales en la ciudad de Valencia.

Sin embargo, la situación comenzará a cambiar a partir del martes. El aumento de la nubosidad y la llegada de precipitaciones débiles marcarán el inicio de un episodio de mayor inestabilidad, con una probabilidad de lluvia del 30 %.

La llegada de una masa de aire más inestable en niveles altos de la atmósfera favorecerá el desarrollo de nubosidad y precipitaciones. Este contraste entre el aire cálido acumulado en superficie durante los días previos y el aire más frío en altura incrementará la inestabilidad, un factor clave para que se produzcan lluvias, e incluso alguna tormenta.

El cambio comenzará a notarse a partir de ese martes, con un aumento progresivo de la nubosidad y las primeras precipitaciones débiles. La situación será más marcada el miércoles, cuando la probabilidad de lluvia será mayor y las temperaturas descenderán de forma más evidente

El tiempo en Valencia para los próximos días según la Aemet.es / Aemet.es

Días de inestabilidad

La inestabilidad se acentuará el miércoles, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 50 % y se producirá un descenso más acusado de las temperaturas. Ese día, las máximas apenas llegarán a los 17 grados.

De cara al jueves, aunque la probabilidad de lluvia seguirá siendo elevada, en torno al 45 %, la previsión apunta a una ligera mejoría.

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De este modo, Valencia pasará de un tiempo plenamente estable y soleado durante el fin de semana a un escenario más inestable a mediados de semana, con la vuelta de la lluvia y un descenso térmico moderado.