El nuevo reglamento dels bous al carrer regulará los tentaderos y las becerradas en la Comunitat Valenciana

El nuevo reglamento dels bous al carrer que ha preparado la conselleria de Emergencias e Interior ya se encuentra en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC), tal y como aseguró el conseller Juan Carlos Valderrama durante la presentación de la Memoria de los bous al carrer del año 2025: "Presenta novedades que, respetando la esencia de los festejos, implican avances acordes con la realidad actual".

Así, el nuevo reglamento busca revisar y actualizar la normativa vigente para adaptarla a los cambios registrados en los últimos años en los espectáculos de bous al carrer, especialmente en materia de seguridad y de medios sanitarios. En este contexto, el texto pone también el foco en los tentaderos y las becerradas que se celebren en la Comunitat Valenciana con el objetivo de limitar la edad de las reses, exigir ambulancia a partir de 20 asistentes y reforzar las condiciones de la seguridad de los participantes.

El uso público

Según ha podido saber Levante-EMV, el borrador del texto alude de forma expresa a las celebraciones particulares con reses en recintos considerados de uso público. En concreto, se refiere a las denominadas becerradas, ya se celebren en las plazas de tienta de las ganaderías o en recintos con plazas de toros debidamente autorizadas por la autoridad competente.

La intención de la conselleria es que estos eventos privados queden sujetos a una declaración responsable del organizador, ya sea el ganadero arrendador o el particular arrendatario, al considerar que su celebración reiterada en el tiempo convierte el recinto privado de una finca de ganado bravo en un establecimiento de uso público.

La propuesta de Emergencias e Interior para regular los tentaderos y las becerradas pasa por establecer que las reses participantes no superen los dos años de edad, de acuerdo con el Documento de Identificación Bovina (DIB) o el documento DC22. Además, será obligatorio disponer de un botiquín o de un espacio habilitado para primeros auxilios. Cuando la asistencia supere las 20 personas, el organizador deberá contratar una ambulancia.

Asimismo, la ganadería deberá contar con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes, mientras que la organización tendrá que disponer de tres colaboradores voluntarios.

Festejo de 'bous al carrer' en imagen de archivo / Levante-EMV

Otras novedades

Entre las novedades previstas también figura la implantación de inspecciones técnicas periódicas para los cadafals y graderíos que se instalan en cada festejo. Además, el texto establece el aumento de la altura de los barrotes de las barreras verticales y de los cadafals, que pasará de los 1,90 metros actuales a 2 metros, con un periodo transitorio de adaptación de seis años.

El borrador incorpora además una regulación expresa de los corrales y chiqueros, en la que se detallan diversas condiciones destinadas a garantizar el reposo y bienestar de los animales. Entre ellas, se incluye la obligación de contar con dimensiones adecuadas, toma de agua y espacios cubiertos, con sombra o con elementos de protección frente a la insolación.

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En este marco, y al igual que ocurre en episodios de lluvia, el calor excesivo se contempla como causa suficiente para detener o suspender la celebración del festejo, con el fin de evitar situaciones extremas y sus efectos perjudiciales tanto para las personas como para los animales.