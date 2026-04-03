La 'distancia de seguridad' entre Llorca y Mazón

Uno de los conceptos que trajo consigo la pandemia de la covid fue el de distancia de seguridad. En aquellos tiempos, la recomendación era guardar metro y medio para reducir el riesgo de contagio del virus. Varios años después, Juanfran Pérez Llorca y Carlos Mazón, president y expresident de la Generalitat, han instalado su propia distancia de seguridad personal, aunque esta no va por metros sino que se mide en espacios políticos compartidos, especialmente en las Corts, el único lugar en el que el expresident ha tenido reaparición pública tras dejar su cargo al frente del Consell.

Mazón, de momento, ha hecho presencia en todas las sesiones plenarias que se han celebrado en el parlamento autonómico. Cierto es que no durante todos los puntos que se debaten (algo que prácticamente nadie en la cámara aguanta) ni todos los días, pero a cada convocatoria de pleno ha asistido aunque sea un rato. Claro que la casualidad, y estas suelen ser más bien eventos mitológicos en política, ha provocado que su paso por el escaño 98 sea casi siempre cuando el primero de los asientos de la primera fila, el que ocupa el jefe del Gobierno valenciano, está vacío. Este miércoles ha sido la primera vez que ambos han coincidido en el mismo foro público, si bien ha sido por espacio de apenas 20 minutos, el tiempo que Mazón ha ocupado su escaño.

La situación tiene especial efecto en una de las citas que, parlamentariamente hablando, más expectación levanta dentro de la actividad rutinaria de la cámara: las sesiones de control al president de la Generalitat. Desde que asumió el cargo y hasta este miércoles, Llorca se había tenido que someter a cuatro pases por la tribuna de la cámara autonómica y en todas ellas el escaño 98, en la cuarta fila del hemiciclo, ha estado vacío. Ni en la del 18 de febrero, celebrada en miércoles, ni en las de los jueves 5 y 26 de marzo, Mazón ha asistido a ver el debate del también líder del PPCV con los portavoces de la oposición. Hoy tampoco ha sido una excepción.

El expresident ha hecho su aparición, como es habitual desde su dimisión, con el pleno ya en marcha y una vez finalizado el careo de Llorca con los síndics. Ha accedido al hemiciclo minutos antes de las 11.00 y lo ha abandonado a las 11.20, el tiempo justo para participar en las votaciones. Esos 20 minutos han sido el único momento en el que ambos han compartido espacio públicamente, aunque también guardando las distancias. No ha habido acercamientos ni gestos en público.

Y eso que su nombre ha perdido cierto foco en el debate. De hecho, en la primera sesión de control, el tema casi monográfico fue el escándalo de las VPP de Les Naus en Alicante mientras que la pasada semana el debate se concentró en torno a la comisión de servicios de la pareja de Llorca en la Diputación de Valencia. Solo en la segunda, una semana después de que la jueza de Catarroja elevase su exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para investigarlo, el expresident ha sido el protagonista de las críticas de la izquierda. También este miércoles su nombre ha aparecido entre los reproches de la oposición a Llorca, en este caso tras su petición de personarse en la causa, aunque de nuevo sin el protagonismo de otras ocasiones.

Carlos Mazón acude a las Corts en el último pleno celebrado en las Corts, esta semana. / José Cuéllar/Corts

No obstante, su ausencia en las participaciones de Llorca en las Corts evidencian que su sombra todavía sigue siendo alargada hasta tal punto que la falta de coincidencia no se remite solo al debate del president con la oposición sino que se ha repetido en la sucesión de puntos que han compuesto la actividad parlamentaria desde principios de diciembre. A esa fecha hay que remitirse para ver la última imagen de president y expresident en un mismo espacio. Era el día de la toma de posesión de Llorca en la que Mazón ya estrenó su escaño en última fila. Este miércoles han podido ser captados relativamente cerca en los pasillos de las Corts, aunque de forma aparentemente casual.

Cita en los despachos

Desde entonces, y con la ligera salvedad de hoy, cuando uno ha entrado el otro ha salido. En la triple jornada del pleno que supuso el estreno del Consell en las Corts a finales de diciembre, Mazón solo acudió el primer día, cuando el pleno ya llevaba dos horas en marcha mientras que su sucesor solo estuvo en su escaño el viernes, el tercer día y sin intervenir. En febrero, de nuevo el exjefe del Consell fue solo el primer día, esta vez por la tarde y perdiéndose la sesión de control que se había fijado para esa mañana.

El esquema de acudir el primer día se repitió el 5 y el 26 de marzo: Mazón solo fue el miércoles, sin presencia del actual president en el hemiciclo, que sí acudió ambos jueves, ante la ausencia de Mazón. Pero esa distancia de seguridad en público tuvo su ruptura en uno de los despachos parlamentarios esta misma semana. Porque aunque el pasado miércoles Llorca no pisara la sala amaderada donde se dan los debates, sí estuvo en el edificio de las Corts.

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El dirigente del PPCV estuvo algo más de una hora en una de las dependencias que tiene el grupo popular en el mismo piso que el hemiciclo. Allí, explicó después a la prensa, estuvo reuniéndose a puerta cerrada con los miembros de la formación en la cámara autonómica. En el listado de encuentros estaba Mazón "como un diputado más", aunque una consideración que, sin embargo, no se consuma cuando el president sube a la tribuna.