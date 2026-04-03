Quejas por la nueva app GVA+ Salut: difícil de usar para los pacientes y sin información entre el personal

La Conselleria de Sanidad estrenó la renovación de su aplicación GVA+ Salut hace menos de una semana con la promesa de ofrecer nuevas funcionalidades para los pacientes, como la posibilidad de acceder a las pruebas radiológicas o de llevar la SIP digital. Entre las mejoras, también está un refuerzo de la seguridad para proteger la información sensible de la salud de los valencianos y valencianas. Y como todo cambio tecnológico, los pacientes y el personal están teniendo sus más y sus menos para adaptarse a la nueva app.

La principal queja por parte de las personas usuarias es que se trata de una aplicación con un acceso difícil. Lo es para entrar a la propia app porque antes el usuario solo tenía que introducir un código de cuatro dígitos, una especie de contraseña, para entrar y esta se memorizaba durante bastante rato, de modo que si uno salía de la aplicación y volvía a los pocos minutos, no era necesario volver a completar el acceso. Ahora, el paciente debe configurar la huella digital o el reconocimiento facial para poder entrar y, si no, existe la posibilidad de entrar a través de un código que se envía por mensaje de texto telefónico (SMS), lo que hace "mucho más farragoso el proceso". "Es un poco complejo -, explica una treinteañera-. Si a mí me cuesta, a mi madre mucho más".

Y lo es, especialmente, para acceder a dos de los apartados con información con mayor nivel de intimidad, las pruebas radiológicas y la tarjeta SIP digital, que también son dos de las grandes novedades de la nueva versión de la app. A ellos se debe acceder con el certificado digital o el sistema Cl@ve, complejos en los móviles hasta para los usuarios más jóvenes o los más familiarizados con esta tecnología.

Del paciente al personal

Cuando la ciudadanía no se aclara con la nueva aplicación, recurre al personal sanitario y se desplaza a su centro de salud habitual para preguntar y buscar ayuda; quienes más lo padecen son los trabajadores del área de admisiones y administración. Pero los ambulatorios no están preparados para poder atender esta demanda. "No tenemos formación para poder ayudarles porque muchos no sabemos ni cómo funciona la aplicación", critica Jordi Poquet, representante sindical de UGT en el departamento del Doctor Peset de València. Él mismo estuvo este martes ayudando a dos pacientes en el consultorio de Parque Alcosa. Allí el personal ha atendido a pacientes con problemas de brecha digital; principalmente, según Poquet, a "personas mayores, pacientes de otras nacionalidades y gente con diversidad funcional".

Este problema se está replicando en otros ambulatorios de la zona: en Alfafar, en Sedaví, en Benetússer o La Torre. Según el representante de UGT, Sanidad debería haber instalado un expositor informativo en la mayoría de centros para enseñar a la ciudadanía a usar la nueva aplicación. "Muchos compañeros no sabíamos que iba a cambiar, ni siquiera como funciona -, expresa-. Creemos que Sanidad debería haber formado al personal para este fin".

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Vídeos explicativos

Sanidad ha elaborado una serie de vídeos explicativos para enseñar a los valencianos y valencianas a usar la nueva app. Así lo explicó el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernando Valdivieso, durante la rueda de prensa de presentación de la app GVA+ Salut, ante las dudas de los medios de comunicación al respecto. Estos vídeos se enviarán en formato enlace a través de los mensajes telefónicos de SMS, un sistema usado con éxito durante la dana y los días posteriores.