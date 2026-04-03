UGT advierte sobre las 35 en la sanidad valenciana: sin más plantilla, menos calidad y seguridad

La Conselleria de Sanidad ha reactivado el camino para implantar las 35 horas entre todo el personal, tanto el que trabaja en los centros de salud y hospitales de la Comunidad Valenciana, como el administrativo y técnico. Se trabaja en ello desde la pasada semana, como informó Levante-EMV en exclusiva este miércoles; y, paralelamente, CSIF ha pedido a la Mesa General, donde hay un acuerdo para ponerlas en marcha en toda la Generalitat Valenciana, que inste a la mesa sectorial de sanidad a retomar la negociación al respecto.

Es una noticia esperada entre el personal y los sindicatos, quienes llevan reclamándolo desde hace dos años, los mismos que lleva la medida en pausa. Sin embargo, UGT muestra sus recelos sobre las intenciones del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y considera que este anuncio debe ir acompañado de un "incremento real y suficiente" de la plantilla porque, de no ser así, el anuncio es una mera "decisión política". Además, advierte de que esta circunstancia podría "comprometer gravemente la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes".

En adición, los representantes del sindicato piden una negociación "transparente" con los representantes de los sindicatos y critican el anuncio de medidas no negociadas previamente, lo que consideran "una práctica habitual en Marciano Gómez".

Cuánto personal haría faltas

Hace tres años, cuando el Botànic llegó a un acuerdo para implantarla antes de enero de 2025, se calculó que sería necesario aumentar entre 1.600 y 2.000 el número de trabajadores para compensar la reducción de las 2,5 horas por trabajador, 1.512 al año. Esto supondría dos cosas esenciales. La primera, disponer de más recursos económicos para el capítulo I, el de personal, de los presupuestos de la Conselleria de Sanidad, una cantidad que se desconoce y que debería reflejarse en una memoria económica cuando se plantee la propuesta. Y la segunda, encontrar profesionales para cubrir las plazas, si es que se crean; algo que se prevé difícil en el caso de los facultativos. Según la información oficial, hay cerca de 600 vacantes de médicos en toda la sanidad pública, aunque su número podría disminuir cuando se complete el concurso de méritos de plazas de difícil cobertura que adjudicará plazas en propiedad sin hacer un examen, ni pasar por un concurso-oposición.

Problemas de organización

Desde la publicación del pasado miércoles, UGT está rastreando la situación en los diferentes departamentos de salud y, según explican en un comunicado, han comprobado "que la reducción se realizará sin refuerzo de recursos humanos". La solución será aumentar "la ratio de pacientes por profesional", aseguran; y, por tanto, implicará que el personal asuma "mayor carga de trabajo, en menos tiempo". De cumplirse esto, la llegada de las 35 horas no sería una "mejora de las condiciones laborales", sino una "sobrecarga" y un "mayor estrés". Señalan también el riesgo a que se dispare el "síndrome de burnout", así como un aumento de las listas de espera. Otros problemas derivados serían una mayor complejidad para organizar las plantillas, sobre todo, en los servicios críticos; y un aumento de las desigualdades entre servicios.

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Las 35 horas

De reactivarse definitivamente su tramitación, la sanidad valenciana camina hacia una medida que, en principio, debería haber llegado a principios de 2025. Así lo acordó el gobierno del Botànic con los sindicatos generales -CSIF, UGT y CCOO- y sanitarios -Satse, CESM e Intersindical- en la parte final de la pasada legislatura. La intención era caminar hacia la jornada de 35 horas para su implantación definitiva a principios de 2025. Sin embargo, a su llegada a la Generalitat, un informe de la Abogacía de la Generalitat declaró nulo el acuerdo y el conseller desestimó el acuerdo. En noviembre de 2023, defendió las 35 horas de lunes a viernes y mantuvo enero de 2025 como la fecha para su entrada en vigor. No obstante, fue en marzo de 2024 cuando tuvo lugar la última mesa sectorial al respecto y, con el acuerdo de la Mesa General, su tramitación -y negociación- quedó en pausa hasta ahora.