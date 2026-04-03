La UPV restaura el mural de Dones de Ciència vandalizado con lemas contra Oltra en el IES El Cabanyal

Se inauguró hace menos de un año, en junio de 2025 y lleva desde entonces en los muros del IES El Cabanyal. El mural, que forma parte de la iniciativa Dones de Ciència de la Universitat Politècnica de València, representa a la biofísica española Eva Nogales, galardonada con el premi Shaw, y un referente de científica valenciana formada en la escuela pública. Este martes apareció vandalizado con el mensaje "Oltra encubridora", solo tres días después de que la exvicepresidenta de la Generalitat anunciara su regreso a la política. Y la UPV ya ha restaurado el mural.

Tres días después del acto vandálico, la UPV, a través de su departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, ya ha llevado a cabo la limpieza del mural dedicado a la biofísica Eva Nogales en el IES El Cabanyal.

Técnicas para preservar los pigmentos originales

Se ha actuado rápido: el mismo martes, Mercedes Sánchez, profesora del Grado y Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UPV, realizó unas primeras pruebas para determinar cómo eliminar la pintada de la forma más rápida posible y garantizar así la recuperación de la obra vandalizada.

No es tarea -tan- sencilla, dado que el mural está al aire libre. “Lo más importante en estos casos es actuar cuanto antes, ya que cuanto más tiempo pasa, más complicado resulta eliminar pintadas como esta", destaca Mercedes Sánchez, investigadora también del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV. Para la restauración han hecho falta técnicas específicas de limpieza para preservar los pigmentos originales del mural, expuesto al aire, la humedad, la lluvia y el sol. Hoy, el mural ya ha sido devuelto a su estado original.

El resultado de la restauracion del mural vandalizado de la UPV / UPV

La UPV condena el ataque

Más allá del proceso de restauración, la UPV condena el acto vandálico. “Este mural, como el del resto de nuestro proyecto Dones de Ciència, es un homenaje al talento y al papel fundamental de las mujeres en la ciencia. Desde el mismo día que vimos la pintada, nos pusimos en marcha para, con la ayuda de nuestras expertas, poder borrar la huella de este acto vandálico", señala José Francisco Monserrat, vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la UPV. Añade que la pintada "fue un ataque a los valores que defendemos como universidad, un ataque al respeto, la cultura y la educación y que volvemos a condenar”.

La pintada se produjo en un día convulso para la educación valenciana, ya que el profesorado de la Comunitat Valenciana estaba en jornada de huelga con concentraciones y manifestaciones en las tres capitales de provincia. Además, fue solo tres días del anuncio de Oltra a la política. En el congreso de Iniciativa la líder valenciana aceptó ser candidata a la alcaldía de València, pese a que su periplo en los tribunales por el supuesto encubrimiento del delito de abusos sexuales por parte de su ex marido continúa. Es precisamente a eso a lo que hacía referencia la pintada.

El mural de l'IES el Cabanyal de la iniciativa 'Dones científiques' vandalizado con 'Oltra encubridora'. / UPV

Las 49 Dones de Ciència

Es un mural realizado por la artista Paula Dorado dentro del proyecto Dones de Ciència, que forma parte del proyecto Dones de Ciència, impulsado hace 7 años por la Universitat Politècnica de València. Hoy son ya 49 los murales que forman parte de esta iniciativa, con la que la UPV quiere contribuir a una mayor visibilización de la mujer en la ciencia y la tecnología en toda la sociedad.

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El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha recibido destacados reconocimientos: el pasado mes de diciembre fue galardonado con un premio Búho en el Festival Internacional de Publicidad Educativa Educafestival, en la categoría de Innovación e ideas transformadoras de centros educativos.Y en 2022 fue distinguido con el Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación, con el premio al mejor proyecto singular por visibilizar a científicas contemporáneas.