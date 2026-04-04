El tiempo
Sol y termómetros al alza: La Aemet confirma un final de Semana Santa con máximas de 23 grados y cielos despejados en la Comunitat Valenciana
Multitud de valencianos y turistas han acudido hoy a la playa de la Malvarrosa, que presenta una imagen más propia del verano que de la primavera
El sol se ha convertido en el gran protagonista de este sábado en la Comunitat Valenciana. Desde primera hora de la mañana, multitud de valencianos y turistas han acudido a la playa de la Malvarrosa para aprovechar las vacaciones de Semana Santa, que presenta una imagen más propia del verano que de la primavera. El ambiente radiante y las altas temperaturas han llenado de vida el paseo marítimo y la arena, e incluso algún valiente se ha atrevido a pegarse un chapuzón en el agua.
Las temperaturas máximas registradas este Sábado Santo han superado los 26 grados en algunos municipios del interior de la provincia de Valencia, en una jornada en la que ha predominado el cielo despejado y el viento flojo de dirección variable. Según datos de la Asociación valenciana de meteorología (Avamet) y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros han llegado a los 26,4 grados en los municipios valencianos de Gavarda, La Pobla Llarga, Cárcer o Xàtiva. También se han medido 26,3 en Sumacárcer y Anna, 26 en Carcaixent, 25,9 en Alcántera del Xúquer, Alzira, Antella y Cotes, 25,8 grado en Chella o Turís, o 25,6 en el municipio de Bicorp.
Y parece que el buen tiempo va a continuar en toda la Comunitat Valenciana durante los días restantes del puente, ya que según la información proporcionada por la Aemet, la estabilidad será la tónica dominante para las próximas jornadas.
El mercurio sigue subiendo
Para mañana domingo, la previsión meteorológica no deja lugar a dudas: el buen tiempo persiste. Aunque se esperan algunos intervalos de nubes altas que podrían velar el sol de forma puntual, no se prevé ningún fenómeno significativo que empañe la jornada.
Lo más destacado será el ascenso de las temperaturas, que será más moderado en la costa valenciana debido a la influencia de las brisas. En València, se espera alcanzar una máxima de 23°C, mientras que en Castelló de la Plana se situarán en los 22°C y en Alacant en los 21°C. El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo a componentes este y sur por la tarde, con algún intervalo de moderado en el litoral central valenciano.
Temperaturas en capital de provincia
València: mínima 12ºC y máxima 23ºC
Castelló de la Plana: mínima 11ºC y máxima 22ºC
Alacant: mínima 11ºC y máxima21ºC
Lunes de Pascua con sol
El lunes 6 de abril, festivo en la Comunitat Valenciana al ser Lunes de Pascua, el tiempo mantendrá su cara más amable. El cielo lucirá poco nuboso, con presencia intermitente de nubes altas.
Temperaturas en capital de provincia
València: mínima 13ºC y máxima 21ºC
Castelló de la Plana: mínima 11ºC y máxima 22ºC
Alacant: mínima 12ºC y máxima 20ºC
En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán estables, permitiendo madrugadas frescas pero agradables. Las máximas, por su parte, experimentarán un ligero descenso en València y Castellón, quedándose en los 21°C en la capital del Turia, mientras que en Alicante se mantendrán sin cambios respecto al domingo. Como nota característica del final del día, la Aemet advierte de la probabilidad de brumas o nubes bajas en las zonas litorales del territorio al caer la tarde.
- La jueza deja libres y sin cargos a los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- La jueza archiva la causa contra los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- El Roig Arena se rinde a Laura Pausini
- Concierto de Laura Pausini en el Roig Arena de València
- Operación retorno de Semana Santa: La DGT registra 12 kilómetros de retenciones en la A-3 y colas kilométricas en el baipás
- Jeringuillas, machetes y okupación en el céntrico barrio valenciano de la Xerea
- Detenido un joven por cortarle el cuello a otro en una reyerta en Gandia
- Fallece el escritor valenciano Josep Piera a los 78 años