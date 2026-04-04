Mazón repite junto al Cristo de la Buena Muerte

El expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, acudió este viernes a la procesión del Cristo de la Buena Muerte de Alicante, hermandad de la que ha sido costalero hasta 2024. El actual diputado autonómico no se quiso perder la cita pese a que ha limitado su exposición pública desde su dimisión el pasado noviembre, y se dejó ver con otros cargos del partido de su máxima confianza como Macarena Montesinos, según publica 'Todo Alicante'.

No es la primera vez que Mazón hace una excepción y rompe su perfil bajo para acudir al encuentro del Cristo de la Buena Muerte. Ya el año pasado, todavía como president y en pleno repliegue por las múltiples protestas que sufría a consecuencia de su gestión de la dana del 29-O, donde fallecieron 230 personas, también asistió a esta procesión.