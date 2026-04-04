Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Josep PieraValencia-CeltaPelea en GandiaMónica OltraMonas de PascuaSupermercados PascuaArtemis II
instagramlinkedin

VAIVÉN

Mazón repite junto al Cristo de la Buena Muerte

Mazón, en la salida del Cristo de la Buena Muerte del año pasado.

Mazón, en la salida del Cristo de la Buena Muerte del año pasado.

Redacción Levante-EMV

València

El expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, acudió este viernes a la procesión del Cristo de la Buena Muerte de Alicante, hermandad de la que ha sido costalero hasta 2024. El actual diputado autonómico no se quiso perder la cita pese a que ha limitado su exposición pública desde su dimisión el pasado noviembre, y se dejó ver con otros cargos del partido de su máxima confianza como Macarena Montesinos, según publica 'Todo Alicante'.

No es la primera vez que Mazón hace una excepción y rompe su perfil bajo para acudir al encuentro del Cristo de la Buena Muerte. Ya el año pasado, todavía como president y en pleno repliegue por las múltiples protestas que sufría a consecuencia de su gestión de la dana del 29-O, donde fallecieron 230 personas, también asistió a esta procesión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents