Ojo avizor frente al fuego: la Policía de la Generalitat activa el dispositivo Pascua Verde

Los incendios forestales se duplican cuando llega Semana Santa y Pascua, como publicaba Levante-EMV este pasado jueves. Por eso, lo más importante es estar alerta ante posibles conatos de fuego. A ello se dedican, entre otros servicios, los agentes de la Policía de la Generalitat Valenciana, un ente que activa el dispositivo 'Pascua Verde' de vigilancia preventiva. Son la mejor garantía de estar ¡ojo avizor! frente al fuego.

Este dispositivo de la Policía se centrará en vigilar y controlar las zonas de acampada y otro tipo de áreas recreativas donde está prohibido encender cualquier tipo de fuego; y, por supuesto, los parajes y parques naturales de toda la Comunitat Valenciana. Uno de los principales focos será el control de quemas y conductas ilícitas que pongan en peligro la flora y la fauna, ya que la Generalitat ha prohibido este tipo de acciones hasta el 12 de abril. Además, se controlará el estacionamiento indebido de vehículos en caminos o pistas forestales que puedan suponer un obstáculo para el acceso de los vehículos de emergencias.

El dispositivo 'Pascua Verde' ha supuesto también un aumento del número de efectivos destinados a las labores de prevención en materia medioambiental. La Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana contará con medios especiales como vehículos todoterreno 4x4 y equipos de drones que les permite llegar a cualquier punto, por difícil que sea la orografía.

Dos conatos, el viernes

La vigilancia es clave. Ya se demostró este Viernes Santo, cuando se registraron un par de conatos de incendios en apenas unas horas. En Llíber se produjo el primero y en Simat de la Valldigna después, sumado al aumento de las temperaturas y las salidas al medio natural con motivo de las vacaciones de Semana Santa y Pascua llevaron ayer a la Generalitat a reclamar que se extremen las precauciones en el monte.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, pedía cautela con el fin de evitar incendios forestales al msimo tiempo que pedía la máxima colaboración de la ciudadanía para minimizar riesgos y atajar los posibles conatos que se produzcan. Ante la gran afluencia de público que se espera para estos días en las zonas naturales, Juan Carlos Valderrama recordaba que «cualquier actividad que requiera la utilización de fuego en cualquier terreno forestal entraña un riesgo y es susceptible de provocar un incendio».

Seguir las recomendaciones

Desde Emergencias se recuerda que, como medida preventiva general, en las zonas de acampada, áreas recreativas y acampadas itinerantes autorizadas, queda prohibido encender fuego con cualquier tipo de combustible. Para ello, solo se podrán utilizar las instalaciones debidamente diseñadas al efecto, que cumplan con las medidas preventivas exigidas.

Además, no está permitida la circulación de cualquier tipo de vehículo a motor por las sendas forestales, del mismo modo que, tampoco está permitida la circulación de vehículos a motor de tres ruedas, cuatriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas así como el uso de neumáticos de motocrós en la rueda motriz, las motos de trial o enduro por las pistas forestales.

El titular de Emergencias e Interior ha insistido en que “no está permitido la realización de actividades con riesgo de incendio, como el uso de material pirotécnico u otros a menos de 500 metros de masa forestal” y recuerda que “cuando se declare la situación de nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios forestales, está prohibido el uso de fuego en cualquier zona forestal, incluyendo las quemas controladas”.

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Tampoco están permitidas las actividades y el uso de elementos que produzcan un nivel de ruido que sobrepase al del ambiente habitual en su entorno o exceda el límite que exige la correcta convivencia ciudadana y se respetará la flora y la fauna de la zona, tal y como añaden desde la Policía de la Generalitat.