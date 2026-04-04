La transformación de las cuencas del Túria y el Magre a raíz de las obras postdana

Las obras en cauces y riberas de ríos y barrancos para paliar las consecuencias de la dana están siendo complejas y largas. Las excavadoras, muros de escollera, reconstrucciones de puentes o ampliaciones de cauces, diseñadas para reconstruir lo arrasado por el agua el pasado 29 de octubre de 2024, han modificado -y siguen haciéndolo- el paisaje. Tanto, en algunos casos, que desde Acció Ecologista-Agró denuncian el impacto ambiental de esas obras sobre el territorio. Lamentan que se han llevado a cabo “sin cautelas ambientales y generando daños evitables e inaceptables en ríos y barrancos”, y piden a la administración que actúe.

Llombai, Real, Montroi, Turís, Alborache, Macastre, Yátova, Buñol, Requena, Chera o Sot de Chera y otros puntos de las comarcas de la Ribera Alta, la Hoya de Buñol, La Serranía y la Plana de Utiel-Requena. El mapeo elaborado por AE-Agró documenta una serie de actuaciones de emergencia o estructurales en las cuencas del Túria y el Magre que, consideran desde la organización ecologista, se han hecho ”de forma agresiva y con graves daños ambientales, sobre todo como resultado del uso intensivo de maquinaria pesada en áreas de gran valor ecológico”.

Lo cierto es que el impacto de la barrancada golpeó especialmente dos tipos de terreno: núcleos urbanos, por una parte, y zonas de alto valor ecológico de ríos como el Magre, el Buñol, el Mijares, el Turia, el Reatillo, el Regajo y numerosos barrancos afluentes. Algunos de estos últimos son espacios de la Red Natura 2000, el Parc Natural del Túria y el Parc Natural de Chera-Sot de Chera.

Río Reatillo a su paso por Sot de Chera / AE-Agró

El Túria: puentes, la presa de Buseo y limpieza de cauces

Fuentes conocedoras de las obras explican que el impacto en la cuenca del Túria se localiza, entre otros puntos, en la cuenca del Realtillo, uno de sus afluentes, sobre todo a su paso por municipios como Chera o Sot de Chera. En este territorio han tenido lugar por ejemplo las obras asociadas a la reparación de la presa de Buseo, pero también actuaciones de limpieza de cauces para retirar los troncos arrastrados por la barrancada, o las obras para arreglar un desprendimiento en la curva en la carretera que une ambas localidades.

Además, justo esta semana, la Generalitat ha puesto en marcha en Sot de Chera la pasarela del Cerrao y la del camino del Cementerio tras construir de nuevo estas infraestructuras, ya que las originales quedaron totalmente destrozadas por la dana. De esta forma, se repone el paso peatonal sobre el río Sot coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Semana Santa.

Son actuaciones necesarias para recuperar las infraestructuras y las vías de comunicación pero, desde AE-Agró denuncian un uso excesivo de maquinaria y, como consecuencia, un impacto sobre el territorio mayor del imprescindible. En el caso de la curva en la carretera, ejemplifican, la maquinaria “ha pasado varias veces hasta un kilómetro río arriba a coger piedras”. En el de los puentes, se muestran conscientes de que es una obra con afección sobre el terreno pero reprochan que también en este caso, se haya trabajado con máquinas pesadas “centenares de metros más allá” de la zona devastada. Y en el caso de la reparación de la presa de Buseo, el daño se ha hecho, consideran, al abrir caminos en la zona de bosque para llegar a ella y poder acometer los trabajos. También en la zona de cola del embalse se habían acumulado troncos, sepultados por sedimentos, que podrían haberse quedado en el sitio o haberse retirado con una motosierra, pero se optó por la maquinaria para generar una especie de cráteres y meter dentro los troncos para enterrarlos.

Asimismo, fuentes de la organización ecologista denuncian la realización de una “obra faraónica” en el río Regajo a su paso por Sinarcas. “Se han hecho unas escolleras de piedra gigantes, se entiende que se utilicen, pero están sobredimensionadas”, indican estas fuentes.

El Magre: escolleras y obras en el Mijares

En cuanto a la cuenca del Magre, el impacto es parecido. El mapeo que han realizado desde Agró habla de una especie de bancales ejecutados también con maquinaria pesada en la zona cercana al puente que está en la llegada a Alborache desde Turís, cuando podrían haberse ejecutado con fórmulas menos dañinas para el entorno.

En cuanto al río Buñol, se han hecho actuaciones de emergencia desde su nacimiento en la Aldea de Mijares hasta la presa de Forata. Es un río con gran valor ambiental, indican los ecologistas.

Río Regajo a su paso por Sinarcas / AE-Agró

Impacto en los ecosistemas

En todos estos puntos, explican desde Acció Ecologista, la vegetación había sido “muy afectada” por la dana, y en ocasiones arrasada. “Pero bajo la tierra siempre quedan raíces, rizomas, semillas que, de no haber pasado la maquinaria pesada con tanta fuerza y frecuencia, se habrían recuperado poco a poco”, aseguran fuentes de la organización. Asimismo, lamentan que en algunas obras de canalización se haya tratado el río “como si fuera una tubería en un polígono industrial”.

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“Todas estas actuaciones provocan daños muy importantes a ecosistemas muy valiosos como son los cauces y márgenes de ríos y barrancos y los bosques de ribera adyacentes, así como otra vegetación forestal cercana, que además son refugio de especies amenazadas de flora y fauna”, han asegurado desde AE-Agró. Es especialmente grave, añaden, que algunas de las zonas afectadas sean áreas protegidas incluidas en la Red Natura 2000 o estén dentro de parques naturales. Y a eso se suma, denuncian, que estas actuaciones “se están realizando sin estudios de impacto ambiental ni una planificación rigurosa para evitar daños (muchos de ellos evitables) a los ecosistemas afectados”.