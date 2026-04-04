De la UCI al récord: el nuevo auge del turismo valenciano

El turismo en la Comunitat Valenciana ha pasado en tiempo récord de la UCI en la que le dejó la pandemia a batir récords. Tras el desplome de 2020 a causa de la covid, el sector ha encadenado tres años de crecimiento hasta volver —y superar— cifras históricas. Pero no es solo una cuestión de volumen: hoy llegan más turistas, gastan más y durante más tiempo. La fotografía que dibujan la Generalitat y la patronal hotelera Hosbec es la de un destino que se ha convertido, de nuevo, en uno de los grandes motores económicos del territorio.

En términos de demanda, la Comunitat Valenciana cerró 2025 con cerca de 30 millones de visitantes, de los cuales cerca de 12,5 millones fueron extranjeros y en torno a 17,4 nacionales, según la Conselleria de Turismo. Esta evolución confirma una trayectoria ascendente desde 2022, tras el paréntesis de 2020, con incrementos continuados tanto en llegadas como en pernoctaciones. Desde la patronal hotelera Hosbec subrayan que el sector ha entrado en una fase de “liderazgo y consolidación”, marcada por altos niveles de ocupación y estabilidad en la demanda.

El impacto económico de esta actividad es especialmente relevante. De acuerdo con la Generalitat, el turismo aporta en torno al 15 % del PIB autonómico, una ratio que ha ido aumentando progresivamente en los últimos años gracias al crecimiento del gasto turístico. En términos absolutos, esto se traduce en un volumen de negocio que supera los 30.000 millones de euros anuales.

Uno de los indicadores que mejor refleja esta evolución es el gasto. El turista internacional supera los 1.000 euros de gasto medio por viaje, mientras que el desembolso diario se sitúa en una horquilla de entre 150 y 180 euros, con tendencia al alza. Hosbec incide en esta mejora cualitativa del visitante y destaca que el modelo hotelero valenciano capta perfiles con mayor capacidad de gasto, lo que repercute directamente en la rentabilidad del sector.

Generación de empleo

En el ámbito laboral, el turismo se ha convertido en uno de los principales generadores de empleo. Actualmente, alrededor de 280.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana están vinculados al turismo, lo que equivale aproximadamente al 15 % del empleo total. Este empleo se distribuye a lo largo de una amplia cadena de valor: hostelería (alojamiento y restauración), comercio, transporte, agencias de viaje y actividades de ocio.

Hosbec aporta una visión más detallada del subsector hotelero, donde se concentran cerca de 18.000 empleos directos, con una evolución al alza en los últimos ejercicios. La patronal destaca además el efecto tractor del turismo sobre el empleo indirecto, especialmente en servicios auxiliares, mantenimiento, logística y oferta complementaria.

Desde el punto de vista territorial, la actividad turística mantiene una fuerte concentración en el litoral. Más del 80 % de las pernoctaciones se registran en zonas costeras. La provincia de Alicante, y en particular destinos como Benidorm, lideran la llegada de turistas internacionales, mientras que València ha reforzado su posicionamiento en el turismo urbano, cultural y de congresos. Castellón, por su parte, mantiene un perfil más estacional, aunque con margen de crecimiento.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el mercado internacional gana peso de forma sostenida. La Generalitat identifica a Reino Unido como principal emisor, especialmente hacia la Costa Blanca, seguido de Francia, Alemania, Países Bajos y países nórdicos. Aun así, el turismo nacional continúa siendo fundamental, ya que aporta más de la mitad del total de visitantes. Uno de los ‘termómetros’ turísticos más significativos son los aeropuertos valencianos, que crecieron en 2025 un 8,4 % en el caso del aeródromo de Alicante y un 9,6 % en Valencia, según datos de AENA. Se trata de una cifra de récord para Manises, que afronta el reto de su ampliación.

El alojamiento refleja también la estructura del modelo turístico valenciano. Según datos de Hosbec, la Comunitat Valenciana cuenta con cerca de 1.100 establecimientos hoteleros y alrededor de 140.000 plazas, que en 2025 han superado los 10 millones de clientes y los 31 millones de pernoctaciones.

El gasto turístico se distribuye principalmente en alojamiento, restauración y ocio, aunque su impacto se extiende al conjunto de la economía local. La Generalitat subraya que el turismo actúa como un sector transversal, impulsa el comercio, el transporte y múltiples servicios, especialmente en zonas de alta concentración turística.

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Con 30 millones de visitantes, más de 30.000 millones de euros de impacto y cerca de 280.000 empleos, el sector afronta ahora el reto de consolidar este crecimiento a través de la sostenibilidad, la desestacionalización y el incremento del valor añadido.