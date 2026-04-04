Los valencianos entienden mejor el móvil que un libro

Los españoles utilizan su teléfono móvil entre tres y cuatro horas diarias, según diferentes encuestas. Y si se suma el tiempo que se pasa frente al ordenador, la televisión y otros dispositivos electrónicos, la cifra va engordando. Vivimos sumergidos en pantallas, nos hemos habituado a sus impactos constantes y cada vez nos movemos mejor por ellas, también aquellos que no son nativos digitales. Una evidencia que constata el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), que ha recolectado datos que muestran cómo las competencias en nuevas tecnologías han ido escalando en la última década de forma generalizada en la Comunitat Valenciana y en España.

Sin embargo, ese crecimiento parece tener un coste, ya que está yendo aparejado a una tendencia inversa en otro tipo de habilidades fundamentales como la comprensión lectora o las matemáticas, que se desploman casi al mismo ritmo que avanzan esas nuevas aptitudes digitales.

La relación entre un mayor uso de pantallas y una menor capacidad cognitiva está trazada desde hace años por multitud de expertos y queda reforzada al consultar diferentes indicadores recogidos por el IVE, que al cruzarse confirman que actualmente los valencianos tienen más destreza para manejarse con dispositivos electrónicos que para leer un libro o hacer un cálculo matemático. Una situación que va más allá de la 'generación pantalla', ya que aunque se da con más intesidad entre los más jóvenes, también se detecta entre los adultos. Y la brecha va en aumento.

Menos comprensión lectora

El Instituto de Estadística de la Generalitat actualiza periódicamente varios criterios de la Agenda 2030 de la Unión Europea para medir su estado y tendencia en territorio valenciano. Uno de los objetivos que persigue es “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. Dentro de este apartado, el IVE barema entre otras cosas las nociones en comprensión lectora y matemáticas, así como las competencias en Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC).

En concreto, el estudio arroja que el 70,9 % de las personas entre 16 y 65 años disponen “al menos el nivel 2 de competencia en la escala en comprensión lectora”. Esta medición se basa en el programa de evaluación internacional de competencias de adultos, que utiliza una escala de 500 puntos para medir estas nociones en lectura, siendo el nivel 2 una puntuación “entre 226 y 275”. Es decir, que oscila ligeramente por encima y por debajo de lo que sería un aprobado raso (250 puntos). En 2012 este índice se situaba en el 83,3 %, muy por encima.

Un instituto de València, tras la prohibición del uso de móviles para ocio en estos centros. / Germán Caballero / LEV

En cuestiones de aritmética el panorama es muy similar. Valiéndose del mismo sistema de baremación (sobre 500 puntos), el estudio refleja que la proporción de personas entre 16 y 65 años con un nivel 2 de competencia en matemáticas (entre 226 y 275 puntos) se queda en el 68,99 %, por debajo incluso de la capacidad lectora. Un dato que también ha empeorado drásticamente coincidiendo con la explosión de las nuevas tecnologías: hace 13 años era un 10 % superior, quedando en el 78,9 %.

Tendencia cruzada, ¿relación directa?

Sin embargo, al abordar el manejo de las nuevas tecnologías las cifras muestran una tendencia justo a la inversa y registran subida muy importante, de alrededor de diez puntos porcentuales, en los últimos 10 años. La proporción de valencianos de entre 16 y 74 años que dicen haber hecho uso de “alguna habilidad informática” en los últimos 12 meses crece hasta rozar el 80 %. La tasa se dispara hasta el 90 % si se cierra al segmento de entre 16 y 24 años, pero se mantiene igualmente alta (78,1 %) en la franja de entre 25 y 74 años.

En este punto la evolución es contraria a las habilidades lectoras y aritméticas, y no ha dejado de aumentar desde 2015, año base para este estudio. Hace una década eran un 65 % los valencianos con aptitudes digitales, un 15 % menos que en la actualidad.

La comunidad educativa, en alerta

Las cifras de estas encuestas no suponen una novedad para la comunidad educativa, que lleva ya tiempo alertando del serio deterioro que las pantallas provocan en la capacidad de aprendizaje de los niños, cada vez más expuestos a estos medios incluso en las aulas.

Según un estudio de la Universitat de València publicado a finales de 2025, la mitad de los alumnos de 6º de Primaria no alcanzaba los niveles de comprensión lectora esperados, cuando unos años antes (previo al incremento del uso del móvil que se da a partir de cierta edad), sí cumplían esos estándares una amplia mayoría.

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El estudio también ponía en cuestión esa digitalización de la educación en sus fases iniciales, apuntando a que ese aumento de los medios electrónicos en clase comporta un retroceso de la motivación lectora del alumnado. Señalaba el trabajo que las pantallas, incluso cuando se utilizan para el ámbito académico, parecen tener un efecto disuasorio de la lectura profunda a largo plazo, ya que incentivan una lectura superficial que complica la asimilación de los contenidos.