Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante

Comerse la mona al aire libre sigue siendo uno de los grandes planes de Pascua en la Comunitat Valenciana. Para esta selección, la ruta queda concentrada en cuatro propuestas de la provincia de Valencia, con una escapada a Castellón y otra a Alicante, combinando clásicos muy conocidos, áreas recreativas cómodas para ir en familia y parajes donde el picnic se puede alargar con un paseo corto o una ruta sencilla.

Qué hay que tener en cuenta esta Pascua antes de ir al merendero

Antes de preparar la nevera, hay una advertencia clave: entre el 2 y el 13 de abril está prohibido el uso del fuego en terrenos forestales y en la franja de hasta 500 metros alrededor, de modo que esta Pascua no se pueden usar paelleros ni hacer fuego en estos entornos. Además, la Generalitat aplica en Semana Santa y Pascua las medidas preventivas del nivel 3 de preemergencia, Emergencias recuerda que tampoco está permitido utilizar material pirotécnico a menos de 500 metros de masa forestal y pide llamar de inmediato al 112 si se ve una columna de humo o un fuego. Antes de salir, conviene revisar el riesgo diario en la app GVA 112 Avisos.

Sant Vicent de Llíria, la opción más clásica en Camp de Túria

Lunes de Pascua en el parque de Sant Vicent de Llíria / J. M. López

Sant Vicent tenía que estar en la lista. El parque municipal es una de las grandes joyas verdes de Llíria, con su conocida fuente natural y con un ambiente muy de Pascua para quienes buscan un plan más de parque y merienda larga que de gran excursión. Su punto fuerte es precisamente ese: permite pasar el día entre sombra, paseo tranquilo y ambiente familiar, sin alejarse demasiado del casco urbano.

Para llegar, el Ayuntamiento sitúa el parque en la CV-25 Llíria-Segorbe, kilómetro 2,5. También se puede acceder a pie o en bicicleta por la senda que arranca al final de la calle Pla de l’Arc, a menos de tres kilómetros del casco urbano

Mapa de ubicación del Parque Municipal de San Vicente.

Santo Espíritu, un valor seguro a un paso de València

Futuro parque multiaventuras en Santo Espíritu / Daniel Tortajada

Si lo que se busca es un merendero cómodo, conocido y con servicios, Santo Espíritu, en Gilet, sigue siendo una apuesta muy fuerte. La Generalitat lo define como un área recreativa muy tradicional en el valle de Toliu, junto al monasterio, y destaca que está muy bien equipada. Tiene mesas y bancos, aparcamiento, paelleros, puntos de agua y zona de juegos infantiles, así que funciona especialmente bien para familias con niños.

El acceso es sencillo: desde Gilet hay que salir en dirección a Albalat dels Tarongers, Estivella y Torres Torres, y en la rotonda de salida tomar la CV-3280, el carrer de Sant Miquel, en dirección al monasterio. A 2,4 kilómetros aparece el área recreativa.

Mapa de ubicación del Monasterio de Santo Espíritu del Monte.

Porta Coeli, el gran clásico de la Serra Calderona

Merendero en Porta Coeli. / GVA

Porta Coeli es uno de esos nombres que se repiten cada Pascua por una razón: es el área recreativa de mayor extensión de todo el parque natural y una de las más visitadas en Semana Santa y festivos. La zona 1 dispone de mesas y bancos, puntos de agua, paelleros, comedor cubierto y es además la única del conjunto que tiene baños o letrina, lo que la convierte en una opción muy cómoda para pasar allí muchas horas.

Para llegar desde Bétera, hay que salir en dirección a Náquera y Serra; tras cruzar el barranco del Carraixet por la CV-310, se toma el desvío a Olocau por la CV-333 y, en la segunda rotonda, la salida señalizada como “Porta Coeli/Base Militar”. A 1,5 kilómetros del cruce, y pasado el Hospital Doctor Moliner, aparece la zona 1.

Mapa de cómo llegar al Merendero.

La Murta, la Pascua más paisajística de la provincia de Valencia

Un senderista accede al paraje de la Murta tras su reapertura / Josep Cortés

Más que un merendero puro y duro, La Murta, en Alzira, es la opción para quienes quieren juntar picnic con uno de los paisajes más bonitos del sur de Valencia. En la entrada del paraje hay una amplia zona de aparcamiento junto al área recreativa, y a partir de ahí el valor añadido lo ponen el valle, el monasterio y los recorridos fáciles para estirar la sobremesa. Es una alternativa muy buena para quien quiere algo más tranquilo y escénico.

Se puede llegar a Alzira desde la A-7, la AP-7 y las carreteras CV-41, CV-42 y CV-50. En jornadas de mucha afluencia conviene revisar antes el sistema de control de aforo y la posible cita previa del paraje para no llevarse sorpresas en festivos.

Mapa de ubicación de Paraje de La Murta.

Sant Joan de Penyagolosa, la escapada de montaña en Castellón

Monasterio de Sant Joan de Penyagolosa. / GABRIEL UTIEL BLANCO / MED

Si la idea es hacer una salida más potente, Sant Joan de Penyagolosa sigue siendo uno de los grandes nombres de la Pascua en Castellón. El área recreativa dispone de mesas, fuente, paellero, aseos y hasta duchas, y está a los pies del macizo, por lo que funciona como punto de partida ideal para rutas tan conocidas como el Barranc de la Pegunta o la subida al pico. Muy cerca está además el centro de visitantes del parque.

La referencia más práctica es subir en coche hasta el entorno del ermitorio de Sant Joan, junto al aparcamiento desde el que arrancan varias rutas señalizadas. La instalación figura a unos diez kilómetros de Vistabella del Maestrat, con acceso asfaltado.

Mapa de cómo llegar a San Juan de Peñagolosa.

Font Roja, la gran opción de Alicante

Una de las actividades al aire libre, en el parque natural de la Font Roja, en Alcoy / Juani Ruz

Para cerrar la lista, la Font Roja, en Alcoy, es probablemente la opción más completa de Alicante para una Pascua de merendero. El área recreativa dispone de la fuente, mesas de picnic, aseos públicos, aparcamiento, zona de acampada, ermita y servicio de bar-restaurante. Traducido: es uno de esos sitios donde se puede resolver toda la jornada sin complicaciones y con un entorno natural muy reconocible.

El acceso principal se hace desde Alcoy por la CV-797, a 8,5 kilómetros del centro de visitantes y del santuario, con desvío señalizado desde la N-340 o desde la A-7. Además, el parque informa de un servicio alternativo de autobús desde el aparcamiento del cementerio municipal de Alcoy hasta la Font Roja, útil para evitar saturaciones.

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Mapa de cómo llegar al área recreativa de la Font Roja en Alcoy.

Con este reparto salen cuatro propuestas en Valencia, una en Castellón y una en Alicante, y además con perfiles distintos: desde el plan más urbano y familiar de Sant Vicent hasta la escapada de montaña de Penyagolosa o la postal clásica de la Font Roja. Este año, eso sí, el consejo es claro: comida fría, basura siempre de vuelta y nada de fuego.