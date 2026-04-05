Las mejores monas de Pascua de Valencia: cinco hornos y pastelerías donde comprarlas en 2026

La mona de Pascua vuelve a ser uno de los grandes símbolos de estas fechas en Valencia, sobre todo a la hora de ir a comersela a los mejores merenderos de la Comunitat Valenciana. Para afinar la búsqueda, este año hay una referencia clara: el 39º Concurso de Dulces de Pascua 2026 del Gremio de Panaderos y Pasteleros de València, celebrado los días 30 y 31 de marzo, ha vuelto a señalar a algunos de los hornos y pastelerías más destacados de la temporada. Horno Bells ganó el primer premio a la mejor mona tradicional de Pascua; David Esteve Pastisseria se llevó el reconocimiento a la innovación; y Horno San Antonio triunfó en mona artística y ornamentación comercial.

Con ese criterio, y sumando casas históricas y obradores con venta activa esta Pascua, esta es una selección de algunas de las mejores monas de Pascua de Valencia y su entorno para quienes quieran acertar este Domingo y Lunes de Pascua.

Horno Bells, la mejor mona tradicional de Pascua de 2026

Si lo que se busca es una mona premiada este año, la primera parada es Horno Bells. El obrador ha ganado en 2026 el primer premio a la mona tradicional de Pascua, un reconocimiento que lo sitúa como referencia inmediata para esta campaña. Además, la historia del negocio le da un valor añadido: es un horno familiar vinculado a una saga argentina asentada en València, y la receta ganadora procede del recetario del fundador, Carlos.

Horno Bells tiene dos puntos de venta en la ciudad: Doctor Manuel Candela, 2 y Enric Taulet, 9, con horario general de lunes a viernes de 08.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30, y sábados y domingos de 08.30 a 14.00, aunque los domingos cierra la tienda de San Isidro. Para quien quiera una opción con aval reciente y compra fácil en València capital, es probablemente la opción más redonda.

Mapa de ubicación de Horno Bells.

La Rosa de Jericó, una mona clásica en una casa histórica

Hablar de dulces tradicionales en València es hablar de La Rosa de Jericó. La firma remonta su historia a 1890 y mantiene un discurso muy pegado a la artesanía, con materias primas preferentemente valencianas y fórmulas de antaño adaptadas al presente. En su tienda online figura la mona de Pascua entre los productos más demandados, con versiones de huevo duro y huevo de chocolate.

Además, su propuesta resulta muy cómoda para quien no quiera recorrer varios hornos: permite recogida en tienda y también reparto en Valencia capital y periferia, con entregas al día siguiente según disponibilidad. Su tienda está en calle Hernán Cortés, 14, bajo izquierda, en pleno centro de València. Es una opción ideal para quien busca una mona de corte clásico y una firma con poso histórico en la ciudad.

Ubicación de La Rosa de Jericó Pastelería en Google Maps.

Horno San Antonio, para quienes quieren una Pascua más vistosa

Horno San Antonio no ganó este año la categoría de mona tradicional, pero sí fue uno de los grandes nombres del concurso al imponerse en mona artística y ornamentación comercial. Eso lo convierte en una dirección muy interesante para quienes buscan una pieza con más impacto visual o una propuesta pascuera más creativa.

La casa, además, presume en su web de elaboración diaria con producto local, natural y 100% artesanal, y cuenta con dos puntos de venta: su obrador de San Antonio de Benagéber, en la calle Turia, 4, y una tienda en el Mercado Central de València. Su propia web destaca ya la campaña de Pascua con el lema “tradición, mimo y dulzura en nuestras monas y especialidades artesanas”.

Mapa de ubicación del Horno Pastelería San Antonio.

David Esteve Pastisseria, la opción más innovadora

Para quien prefiera salirse de la mona más convencional sin renunciar a la raíz valenciana, una de las direcciones más apetecibles este año es David Esteve Pastisseria. El obrador ha ganado el premio a la innovación en el concurso de Pascua de 2026 con una torta que, según la descripción del certamen, mezcla tradición y técnica contemporánea con protagonismo del arnadí y los frutos secos.

Su pastelería está en Carrer de Borriana, 17, en L’Eixample, y abre todos los días, con horario ampliado entre semana y mañanas los fines de semana y festivos. La propia firma se define como una casa que fusiona tradición y vanguardia, con más de una década en el corazón de València. Para un público más foodie o para quien quiera una Pascua menos previsible, aquí hay una parada obligada.

Ubicación de David Esteve Pastelería en Google Maps.

Pastelería Galán, artesanía pascuera con sello de l’Horta Sud

La quinta recomendación sale de València capital, pero no demasiado: Pastelería Galán, en Albal, sigue siendo uno de esos nombres clásicos del área metropolitana cuando llega la Pascua. Europa Press recogía esta misma semana cómo su gerente, José Vicente Galán, explicaba la elaboración de las monas de Pascua, tanto de huevo de chocolate como de huevo cocido, además del panquemao y la coca de nueces y pasas.

La Pastelería Galán, tras reabrir sus puertas en Albal. / J.M. López

Su historia también pesa: la pastelería nació en 1972 y continúa en la misma dirección, Avenida Corts Valencianes, 92, Albal. Para quienes viven en l’Horta Sud o quieren salir un poco de las direcciones más céntricas de València, es una alternativa muy sólida, con perfil claramente artesano y muy ligada a la tradición de estas fechas.

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Mapa de la ubicación de Pastelería Gafas en Google Maps.

Dónde comprar una buena mona de Pascua en Valencia

Si la prioridad es ir a tiro hecho, Horno Bells parte este año con el aval más claro para la mona tradicional. Si se busca una opción histórica y muy clásica, La Rosa de Jericó sigue siendo un valor seguro. Para una propuesta más visual, Horno San Antonio destaca por su mona artística. Y para quienes prefieran una reinterpretación más creativa, David Esteve Pastisseria aparece como una de las direcciones más sugerentes de la Pascua valenciana de 2026. Pastelería Galán, por su parte, mantiene el peso de la tradición artesanal en el cinturón metropolitano