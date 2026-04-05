Atascos
Operación retorno de Semana Santa: La DGT registra 12 kilómetros de retenciones en la A-3 y colas kilométricas en el baipás
El atasco en la A-3 se extiende en estos momentos entre Chiva y Loriguilla sentido Madrid
A muchos les ha tocado hoy el momento más amargo de las vacaciones: cerrar la maleta, cargar el coche y despedirse de la playa. Aunque en la Comunitat Valenciana mañana todavía es Lunes de Pascua y nos queda una jornada de sol y mona, en gran parte de España el lunes 6 de abril ya toca fichar. Ese desajuste de calendarios ha hecho que las carreteras valencianas empiecen a notar el agobio de quienes ya regresan a casa con retenciones kilométricas en el inicio de la operación retorno.
Más de 12 kilómetros de retenciones en la A-3
Lo que durante las primeras horas de la mañana han sido solo retenciones puntuales, a esta hora ya es un atasco en toda regla. Según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), el escenario más preocupante se vive a estas horas en la A-3 sentido Madrid. Los que han salido de Valencia se han encontrado con una retención de 12 kilómetros entre Chiva y Loriguilla. Concretamente, el atasco se extiende en estos momentos desde el kilómetro 326 hasta el 338.
Atasco kilométrico en el baipás
El problema es que la A-3 está tan saturada que el efecto dominó ha llegado a otras vías, como es el caso del baipás de Valencia. Los conductores que están circulando por la A-7 y quieren incorporarse en la autovía de Madrid para emprender el viaje de vuelta ya se están encontrando con 3 kilómetros de cola. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en este punto debido al riesgo de alcances por las frenadas bruscas.
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