Talpa Tunneling UPV gana el premio a la innovación en una competición impulsada por Elon Musk

Talpa Tunneling UPV ha sido galardonada con el premio a la innovación en la quinta edición de la Not-a-Boring Competition 2026, organizada por The Boring Company, la empresa de infraestructuras fundada por Elon Musk, dueño de Tesla. El certamen, celebrado en Bastrop (Texas), ha reunido a ocho equipos universitarios internacionales que han competido con sus prototipos de microtuneladoras, según ha informado la Universitat Politècnica de València (UPV) en un comunicado.

En esta edición se han otorgado tres reconocimientos principales: el premio general, el premio a la innovación —que ha recaído en el equipo de la UPV— y el premio “novato”, destinado a los equipos debutantes más destacados. Talpa Tunneling UPV "ha logrado este reconocimiento gracias al desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas aplicadas a la excavación de túneles de pequeño diámetro, en un reto que ha evaluado la velocidad de perforación, la precisión de navegación y la capacidad de innovación".

Programa

El equipo, integrado en el programa Generación Espontánea de la UPV, "ha conseguido en solo un año posicionarse entre los mejores del mundo en esta disciplina, alcanzando la final de una competición de alto nivel internacional", según la citada nota.

El equipo de la UPV / Levante-EMV

Durante la prueba, los equipos han afrontado el desafío de excavar un túnel de 30 metros de longitud en el menor tiempo posible y cumpliendo estrictos requisitos de seguridad, en línea con el objetivo de transformar la construcción de infraestructuras subterráneas y hacerla más eficiente.

El rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla, ha destacado en el comunicado que “este reconocimiento internacional pone en valor el talento, la capacidad de innovación y el compromiso del estudiantado de la UPV. Talpa Tunneling es un ejemplo de cómo la universidad impulsa proyectos que conectan conocimiento, tecnología y aplicación real para dar respuesta a grandes retos globales”.

Ingeniería avanzada

Asimismo, ha subrayado que “formar parte de esta competición y obtener un premio en innovación sitúa a la UPV en el mapa internacional de la ingeniería más avanzada y demuestra el impacto de iniciativas como Generación Espontánea en la formación práctica y el desarrollo de competencias clave”.

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Con este logro, Talpa Tunneling UPV "refuerza su posicionamiento como uno de los equipos universitarios más prometedores en el ámbito de la ingeniería de túneles y la innovacióm".