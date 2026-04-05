De Vox a Compromís: Pasión política por la Semana Santa

La Semana Santa detiene casi al completo la actividad política, pero no la actividad de los políticos. Son muchos los dirigentes valencianos que han aprovechado el parón vacacional para sumarse a alguno de los múltiples festejos que se celebran estos días a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana y, de paso, dejarse ver junto a la ciudadanía en un contexto más distendido de lo habitual. La participación en estos actos religiosos ha sido transversal: Se ha visto en ellos a cargos de todos los partidos con representación en las Corts, desde Compromís a Vox pasando por PPCV y PSPV.

El president Juanfran Pérez Llorca ha sido uno de los más activos. En su primera Semana Santa al frente de la Generalitat, ha acudido al menos a tres procesiones estos días, todas en su Alicante natal: la de la Hermandad de Santa Cruz, la de María Santísima de la Esperanza de Elx y en la del Santo Entierro de Crevillent. Con su presencia en esta última, el sábado por la noche, cerró su particular semana de ‘pasión’.

El poder territorial, presente

Los barones provinciales del PP tampoco han faltado a la cita. Vicent Mompó, líder en Valencia, lo hizo con cierta reivindicación. Acudió a Tous, donde además de promocionar sus doseles (recreaciones de escenas de la Pasión), selló el apoyo de la corporación provincial para declararlos Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Marta Barrachina, presidenta de los populares de Castellón, quiso vivirlo de primera mano y desfiló en Almassora el jueves santo.

La devoción que se vive hace que incluso dirigentes que se han alejado del foco mediático en los últimos tiempos, como Carlos Mazón, hayan reaparecido. El expresident, que desde su dimisión sólo se deja ver a cuentagotas por las Corts, asistió el viernes a la procesión del Cristo de la Buena Muerte, donde fue costalero hasta 2024.

La alcaldesa de València, María José Catalá, no ha querido ser menos. Según ha exhibido en sus redes sociales, el jueves visitó la Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores Coronada del Grau y, en la noche del viernes, participó en la Procesión General del Santo Entierro, en la Semana Santa Marinera del Cabanyal.

Bernabé suple la ausencia de Morant

En ese festejo también se anunció la presencia de la ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, que finalmente fue cancelada. La socialista ha sido una de las ausencias más destacadas estos días romerías políticas. En sus redes sociales no hay ningún mensaje relativo a la Semana Santa.

Ese vacío ha sido suplido por la delegada del Gobierno y candidata a la alcaldía de València por el PSPV, Pilar Bernabé, quien con la hiperactividad que le caracteriza se ha volcado con la Semana Santa y, en concreto, con la Marinera. Ha visitado estos días la zona para promocionar sus tradiciones y como remate, este sábado asistió a la Trencà de Perols.

Vox tampoco se ha querido quedar al margen de esta Semana Santa. La presidenta de las Corts, Llanos Massó, dejó constancia en sus redes de su presencia en una procesión de Viernes Santo, mientras el portavoz voxista, José María Llanos, acudió este domingo al Encuentro de la Resurrección en Torrent.

Noticias relacionadas

Compromís prefiere la Pascua

La nota discordante ha sido Compromís, cuyos principales dirigentes autonómicos no han dejado rastro alguno de haber participado en ninguno de estos actos religiosos. Sí lo ha hecho el concejal de la coalición en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, que también participó en la Semana Santa Marinera. Desde el ámbito autonómico, lo más cercano ha sido algún mensaje del síndic valencianista en las Corts, Joan Baldoví, entrando en el debate abierto estos días en redes sobre si en la Comunitat Valenciana se celebra más la Pascua o la Semana Santa. Baldoví defiende la primera opción: “Celebramos la alegría de vivir”, ha señalado estos días.