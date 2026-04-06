La Aemet pronostica un cambio de tiempo en Valencia: adiós al calor; bienvenida, lluvia

La Comunitat Valenciana vivió un domingo de sol y buen tiempo. Las imágenes de playas llenas en València y Alicante, la del Postiguet presentaba una imagen más propia del verano son el mejor reflejo de la estabilidad meteorológica del pasado fin de semana con temperaturas máximas más propias del verano. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo, día de Pascua, se superaron los 27 grados en varias de sus estaciones: 27,8 grados en Carcaixent; 27,6º en Xàtiva; 27,3º en Pego o Jalance; e, incluso, en zonas de interior como Ademuz, donde se registraron 27,2 grados a las 15,40 horas del domingo.

Playa del Postiguet llena de turistas este domingo de Pascua. / ALEX DOMINGUEZ

Calor los próximos días

La situación de calor y buen clima se mantendrá durante esta semana con un ascenso progresivo del mercurio a medida que avance la semana. Es verdad que la tendencia al alza se producirá después de un descenso de cinco grados en las máximas entre el domingo y el lunes, por lo que la sensación será que el calor da una tregua en este Lunes de Pascua. Será solo un espejismo porque, desde hoy y hasta el viernes, los termómetros irán subiendo un poco cada día: este lunes, las máximas serán de 19 en el litoral y de 22 en el interior; el martes, serán parecidas; y el miércoles, el repunte se sentirá, principalmente, en las zonas costeras, con valores de hasta 23 grados, cuatro más que el lunes.

La gran subida, la vuelta a calor veraniego, llegará el jueves. Ese día se esperan valores de 26 grados en las ciudades de València y Castelló, por ejemplo; y en el interior de las tres provincias, el mercurio podría dispararse hasta los 28 grados. La jornada del viernes será parecida, pero podría hacer entre unos y dos grados más de calor. Ese será el fin al episodio veraniego y de estabilidad meteorológica porque a partir del sábado habrá un cambio brusco del tiempo: adiós al calor y, probablemente, bienvenida, lluvia.

Temperaturas máximas y mínimas previstas por la Aemet en la Comunitat Valenciana para el viernes 10 de abril. / Aemet

El repunte en las máximas también se repetirá en las mínimas, que pasarán de las temperaturas heladas de esta Semana Santa a valores más confortables. Este lunes aún se han registrado temperaturas bajo cero en Bocairent, con 2,2 grados negativos; o en Xixona, con -1,7 grados, según la red de estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). En València, las mínimas han sido de entre 10 y 11 grados, por ejemplo. Esta situación irá mejorando a medida que avance la semana y, para el viernes, como se observa en la imagen anterior, estas serán de entre ocho y 16 grados.

¿Cuándo lloverá?

El sábado es el día clave. El cambio meteorológico traerá, según las actuales predicciones, una caída de las temperaturas máximas de seis grados en el litoral -València ciudad pasará de máximas de 24 grados a otras de 18- y de casi 10 grados en el interior; en la Vall d'Albaida, el mercurio marcará el viernes 27 grados y solo 16 un día después. Las predicciones actuales prevén temperaturas aún más bajas el domingo con 17 grados en el litoral y 13 en el interior.

¿Y la lluvia? La Aemet pronostica una entrada de un frente de precipitaciones desde el mediodía del sábado, que entrará por el interior de la provincia de Alicante e irá desplazándose hacia al norte a lo largo de la jornada. Esta tarde se espera lluviosa en Alicante y el sur de la provincia de Valencia, pero para el domingo las precipitaciones podrían ser generalizadas, aunque no llegarán a ser tormentosas, sobre todo durante la mañana. A partir del mediodía, la probabilidad de lluvia cae por debajo del 60 %.

Predicción de la Aemet para el domingo entre las 6h y las 12h. / Aemet

Sin embargo, esto son solo las predicciones este lunes 6 de abril. Los modelos meteorológicos han estado cambiando la predicción para el próximo fin de semana durante los últimos días. Sin ir más lejos, la app de iOS daba hasta 20 litros por metro cuadrado para el domingo y, ahora, ha caído a 8 l/m2. Y la probabilidad de precipitaciones para el sábado y el lunes está en constante cambio. Los diferentes modelos meteorológicos sí que parece coincidir en que lloverá el domingo, aunque la clave es si lloverán cuatro gotas o lo hará de forma más constante.

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Una de las cuestiones a vigilar es la evolución de una dana que se formará a partir de este martes en el oeste peninsular. Como explican en la cuenta de X, ValènciaWeather, es necesario prestar atención a danas que no nos afectan porque "su interacción con la circulación general puede abrir la puerta a otras danas que sí traigan lluvia". Es lo que se conoce como "seguimiento preventivo con incertidumbre alta". "Así funciona la meteorología real", concluyen.