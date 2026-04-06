La Comunitat Valenciana, la segunda con más acusados por corrupción en 2025

Los juzgados de la Comunitat Valenciana abrieron juicio oral o procesaron en 2025 por delitos de corrupción a 27 personas, lo que la sitúa como la segunda comunidad autónoma con más acusados en este tipo de causas, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, según el repositorio de datos sobre procesos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De las 27 personas en esta situación, solo una es una persona jurídica. El resto, son personas físicas y todas de nacionalidad española, según expone el registro.

El máximo órgano de jueces registra estos datos relativos a las causas de corrupción en las que, una vez se ha practicado toda la investigación, se procesa a los investigados y, más tarde, se abre juicio oral contra ellos. A escala nacional, los jueces españoles procesaron o abrieron juicio oral el pasado año a un total de 127 personas por este tipo de delitos, de los cuales 27 pertenecen a la Comunitat Valenciana, que empata con Andalucía y se encuentra solo por detrás de Madrid (31). Les siguen Cantabria con 14, Extremadura con 12 y Murcia con 11.

El repositorio del CGPJ considera corrupción los delitos de cohecho, la malversación o el tráfico de influencias hasta la prevaricación, los fraudes, las negociaciones prohibidas a funcionarios o la corrupción en los negocios. También se incluyen delitos menos conocidos como la infidelidad en la custodia de documentos o los atentados contra el urbanismo y el patrimonio histórico. En todos se habría producido un perjuicio a las instituciones o al erario público.

En cuanto a la actividad de enjuiciamiento, los datos del CGPJ exponen que las Audiencias Provinciales de la Comunitat concluyeron 11 procedimientos por corrupción en 2025, de los que 8 terminaron con condena, mientras que otros tres acabaron en absolución. Tenían pendientes de resolver al cierre del ejercicio un total de 17 asuntos, la mayoría procedimientos abreviados. Por su parte, os Juzgados de lo Penal resolvieron por su parte un procedimiento adicional, con sentencia absolutoria. Y frente a estas resoluciones, se interpusieron tres recursos de apelación y dos de casación contra sentencias dictadas en causas por corrupción en la comunidad.

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En lo que respecta a los asuntos en tramitación por presuntos delitos de corrupción, la justicia valenciana recibió durante el pasado año dos nuevos procedimientos en fase de enjuiciamiento en las Audiencias Provinciales -uno abreviado y uno ante el Tribunal del Jurado-, a los que se suma otro ingresado en los juzgados de lo Penal. La carga acumulada pendiente de resolución por delitos de corrupción asciende a 18 procedimientos en total.