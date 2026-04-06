En memòria de Ximo Jordán
Amb profunda tristesa, hem conegut la mort de Ximo Jordán, un home compromés que ha deixat una empremta inesborrable en totes les persones que van compartir amb ell vida, lluita i ideals. Des d’ací volem expressar el nostre condol més sincer a la seua família, amistats i companyes i companys, amb qui compartim el dolor per la seua pèrdua.
Ximo Jordán va ser, per damunt de tot, un lluitador incansable. Des de ben jove es va implicar en la lluita antifranquista i pels drets de la classe treballadora, assumint riscos personals en defensa de la llibertat i la dignitat de la nostra classe i del nostre poble. Aquell compromís inicial no va ser una etapa passatgera, sinó el fonament d’una trajectòria vital dedicada a la justícia social, a la transformació col·lectiva i a la construcció d’una societat més justa i lliure d’explotació.
Fidel als seus ideals, va mantindre al llarg de tota la seua vida un compromís polític actiu, vinculat al PCPV i a Esquerra Unida del País Valencià, sempre des de la coherència, la humilitat i una convicció profunda en la necessitat de transformar la realitat.
En l’àmbit sindical, va fer de la defensa dels drets de la classe treballadora una tasca constant. Va participar molt activament en CCOO i, posteriorment, en la Intersindical Valenciana, on va aportar experiència, fermesa i una gran generositat.
També va ser una figura activa del moviment dels iaioflautes, demostrant amb el seu exemple que la lluita no entén d’edats i que la dignitat no es jubila mai.
Ximo sempre hi era: en cada mobilització, en cada causa justa, al costat de les seues companyes i companys, treballant col·lectivament, sumant esforços i defugint qualsevol protagonisme personal. La seua presència, discreta però constant, ha deixat una petjada profunda en totes nosaltres.
Cal destacar, igualment, el seu ferm compromís amb la llengua i la cultura valencianes, així com amb les llibertats nacionals del nostre poble, que va defensar com a part essencial de la nostra identitat col·lectiva i de la nostra dignitat.
Per a moltes persones, Ximo Jordán ha estat un referent i un mestre, especialment per a les generacions més joves, que hem trobat en ell un exemple de coherència, dignitat i compromís.
Ens deixa, però el seu llegat perdura: la seua manera d’entendre la militància, la seua fermesa en la defensa dels drets col·lectius i el seu exemple de vida continuaran presents en cada lluita per un món més just.
Que la terra li siga lleu.
Vicent Maurí i Genovés
