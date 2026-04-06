MetroValencia seguirá siendo rojo: la Generalitat ‘indulta’ del nuevo azul a logos “consolidados”

Primero unos abanicos, luego un atril, más tarde algún logotipo en redes, después la nueva tarjeta SIP y la propia aplicación sanitaria...El camino del Consell del PP para convertir el azul Pantone 293C en el nuevo color imperante de la identidad de la Generalitat, por delante del rojo histórico, se ha ido recorriendo poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Lo empezó a explorar Carlos Mazón, lo culminó Juanfran Pérez Llorca y desde entonces esta tonalidad, muy próxima a la del partido gobernante (aunque el Consell la equipara al azul ‘senyera’), no ha dejado de ganar peso en los elementos visuales más notorios la administración autonómica.

El cambio para incorporar el azul como nuevo color “preferente” de la Generalitat se hizo contra el criterio de los propios diseñadores de la identidad original y sin un calendario de implantación ni memoria económica –al menos públicas--. A consultas de este diario, fuentes del Consell confirman que, como ya intuían los expertos y contó este diario, el ‘restyling’ no será inmediato por la inmensidad de elementos a modificar, aunque no dan plazos. Tampoco presupuesto. En cambio, sí que ponen ciertas líneas rojas al azul y aseguran que los elementos gráficos “consolidados” no serán modificados “obligatoriamente”. Tampoco aquellas “entidades con códigos visuales propios”.

Cabecera de la Generalitat en redes sociales, con el nuevo azul Pantone 293C. / Levante-EMV

Cabecera del PPCV en redes sociales. / Levante-EMV

Las marcas que se salvan

Uno de los logos que se consideraba candidato a teñirse de azul desde que se destapó el proceso de cambio de color era el de MetroValencia. Las suspicacias surgían, además de por el dominante color rojo de su logo y los miles y miles de valencianos que lo utilizan a diario, por el cambio introducido en la tarjeta SUMA de transporte, que ha incorporado el azul recientemente al igual que la SIP. Pero las citadas fuentes del Palau lo incluyen como uno de los emblemas ‘indultados’. La web oficial tampoco ha sufrido alteración alguna en los últimos tiempos y continúa con el rojo como tono dominante.

Otros logos como el de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) o el Insitut Valencià de Finances (IVF) tampoco se modificarán, confirma la Generalitat. “Se respeta la identidad de entidades con códigos visuales propios y se garantiza la coherencia sin imponer cambios innecesarios”, defienden desde Presidencia, el área que pilota el proyecto. En todo caso, la web de FGV (cuyo logo es amarillo), sí ha migrado su gama cromática al nuevo azul, un cambio que ya se ha implementado en toda la web oficial de la Generalitat así como en algunos de los elementos más visibles de la actividad diaria de la institución, como redes sociales o la cartelería de ruedas de prensa y actos oficiales.

Miguel Barrachina y Vicente Martínez Mus, comparecen tras el pleno del Consell del 12 de diciembre de 2025. / Biel Aliño/EFE

¿Por qué azul?

La introducción del nuevo color ha ido acompañada de una importante polémica. Según los expertos, el cambio del manual de identidad, donde se recoge este cambio, no estaba justificado dado que el diseño fue actualizado en 2018 y cumplía su función: una marca reconocible y socialmente asumida. Además, denunciaban que el azul escogido como nuevo color dominante difumina la frontera entre institución y partido dada su proximidad con la tonalidad del PP, además de abrir la puerta a nuevos cambios discrecionales de futuros gobernantes.

Sin embargo, desde la Generalitat insisten en equiparar ese Pantone 293C con el de la 'senyera', pese a las evidentes diferencias: este último es más luminoso y mucho menos oscuro que el escogido por Mazón y Llorca, que se aproxima a la grama cromática del Partido Popular. Y defienden que su incorporación a los colores corporativos guarda “vinculación con la identidad valenciana”, “actualiza y mejora” la marca, “refuerza el arraigo institucional”, “amplía” la paleta cromática y aporta “flexibilidad y creatividad”.

“No excluyente”

La Generalitat también remarca que el nuevo manual genera un “sistema más flexible” que “no es excluyente”, pese al innegable avance del azul en los últimos meses en detrimento del rojo: “El rojo y el negro se mantienen como colores institucionales. El azul no sustituye, sino que se suma como opción estratégica. Su uso dependerá del contexto, el tipo de entidad y el soporte”, relatan desde el Palau, donde pese a todo cuesta ya encontrar elementos en rojo. Recientemente el cambio de color ha llegado también a las acreditaciones de prensa, que saltan del rojo al azul.

Ruth Merino comparece ante los medios en 2024, durante su etapa como portavoz del Consell. / Levante-EMV

También subrayan, en contra del criterio generalizado en el sector, que el nuevo color principal “no supone una ruptura con la identidad existente” al “mantener los elementos reconocibles de la marca”. Y limitan las modificaciones del manual a meros “ajustes para refrescar y optimizar su uso”. “Es por tanto un proceso de actualización y mejora, no de sustitución”, concluyen.

El Sabadell o Linkedn, referencias

Pese a remarcar esa compatibilidad de colores, el Consell defiende el sentido de incorporar el azul como nuevo dominante de la marca. “Es un color ampliamente utilizado en marcas institucionales y corporativas de referencia porque transmite profesionalidad, estabilidad, confianza y rigor”. En ese sentido, citan algunos ejemplos de empresas con logotipos en azul que han tomado de referencia, como IBM, Banco Sabadell o LinkedIn.

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Según el argumentario oficial, el uso del azul se justifica “por razones psicológicas y culturales, ya que implica profesionalidad, estabilidad, seriedad, etc” y porque “refuerza la percepción de institución sólida, moderna y fiable”.